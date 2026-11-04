Trận đấu 51 thẻ đỏ ở Brazil

Sự việc xảy ra tại sân Parque do Sabia, thành phố Uberlandia, bang Minas Gerais, Brazil, hôm 1/11. Trận lượt đi bán kết giải hạng Nhì bang Minas Gerais dành cho lứa U20 kết thúc với chiến thắng 3-1 cho Mamore, nhưng bàn thắng thứ ba của đội khách châm ngòi cho hỗn chiến.

Theo biên bản của trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto, sự việc bắt đầu ở phút 54 hiệp hai, trong thời gian bù giờ.

Sau khi Joao Vitor Lima Araujo (JV) ghi bàn, cầu thủ Davi Fernandes Bittencourt hướng về khu vực kỹ thuật của Uberlandia, thực hiện những cử chỉ khiêu khích và xúc phạm đối phương. Hành động này khiến các thành viên đội chủ nhà phản ứng, đẩy trận đấu vào cảnh hỗn loạn.

Paulo Sergio Dias dos Santos, HLV thủ môn của Uberlandia, chạy vào sân và đẩy một cầu thủ Mamore. Sau đó, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào nhau. Những hình ảnh cho thấy nhiều người tham gia xô xát, đấm đá. Cáng cứu thương và ghế cũng bị ném trong màn hỗn chiến.

Trọng tài cho biết không thể trực tiếp rút thẻ đỏ đối với những người tham gia ẩu đả vì tình hình mất kiểm soát. Ông phải kết thúc trận đấu và ghi các trường hợp bị truất quyền thi đấu vào biên bản sau đó.

Trong tổng số 51 người bị đuổi, có 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện hai bên. Uberlandia nhận 26 thẻ đỏ, gồm 22 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện. Mamore có 25 người bị truất quyền thi đấu, trong đó có 21 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện.

48 trường hợp bị đuổi liên quan trực tiếp đến vụ ẩu đả cuối trận. Ba thẻ đỏ còn lại xuất phát từ những tình huống riêng biệt trước đó.

Cụ thể, Luike Bispo dos Santos của Uberlandia nhận thẻ vàng thứ hai sau pha dùng tay đánh nguội vào bụng đối thủ. Joao Henrique Lopes Vieira bên phía Mamore cũng bị truất quyền thi đấu vì xúc phạm trọng tài. Trong khi đó, Netinho của Uberlandia nhận thẻ đỏ trực tiếp do đấm vào bụng thủ môn đối phương.

Cuộc hỗn chiến trong trận lượt đi bán kết giữa Uberlandia và Mamore ở giải U20 bang Minas Gerais, tại sân Parque do Sabia, thành phố Uberlandia, Brazil, ngày 1/11/2026. Ảnh: chụp màn hình

Trận đấu giữa hai đội thực tế đã căng thẳng ngay đầu hiệp hai. Sau khi Luike bị đuổi, một số thành viên ban lãnh đạo Uberlandia đã tràn xuống sân phản đối quyết định của trọng tài. Nhóm này gây sức ép, xúc phạm và đe dọa tổ trọng tài, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 40 phút trước khi tiếp tục.

Trọng tài Fernando Patrick nêu tên ba thành viên Uberlandia tham gia sự việc, gồm Willer Francisco Silva, giám đốc bóng đá, Andre Luiz Nascimento, giám đốc bóng đá trẻ, và Junior Caetano, điều phối viên đào tạo trẻ. Họ bị cáo buộc đưa ra những lời đe dọa, trong đó có tuyên bố rằng tổ trọng tài sẽ không thể rời khỏi thành phố an toàn.

Fabio Mineiro, một lãnh đạo khác của Uberlandia, cũng bị trọng tài ghi nhận đã đe dọa tìm cách khiến ông không còn được làm nhiệm vụ. Willer Silva thậm chí bị cáo buộc đe dọa hành hung trọng tài sau trận. Fernando Patrick cho biết đã trình báo cảnh sát về những lời xúc phạm và đe dọa này.

Hỗn loạn còn kéo theo những thiệt hại tại sân Parque do Sabia. Theo báo cáo của cảnh sát quân sự bang Minas Gerais, đơn vị này được thông báo về vụ việc sau khi trận đấu kết thúc. Người quản lý sân vận động trình báo rằng thành viên đoàn Mamore có hành vi phá hoại phòng thay đồ sau khi rời sân.

Khi kiểm tra, cảnh sát ghi nhận khoảng 14 cánh cửa bị phá hỏng, cùng nhiều hư hại tại bồn rửa, vòi nước, bồn cầu, vòi sen, hệ thống điện và đồ nội thất. Hai bồn tắm thủy lực cũng bị hư hại. Không có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Với 51 trường hợp bị truất quyền thi đấu, trận Uberlandia - Mamore vượt xa kỷ lục 36 cầu thủ bị đuổi trong một trận bóng đá từng được Guinness World Records ghi nhận.

Kỷ lục cũ được thiết lập ngày 27/2/2011, trong trận đấu giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải hạng Năm Argentina. Trận đấu diễn ra trên sân Rodolfo Capocasa, do trọng tài Damian Rubino cầm còi.

Khi đó, toàn bộ 36 cầu thủ của hai đội, mỗi bên 18 người gồm 11 cầu thủ trên sân và 7 dự bị, đều nhận thẻ đỏ sau màn ẩu đả tập thể. Theo báo cáo sau trận của trọng tài Rubino, hỗn chiến bắt nguồn từ hàng loạt va chạm và pha vào bóng quyết liệt trong suốt trận đấu.

Theo quy định của bóng đá Brazil, cầu thủ nhận thẻ đỏ phải chịu án treo giò tự động ở trận kế tiếp. Tuy nhiên, do phần lớn thẻ đỏ trong trận Uberlandia - Mamore được ghi trực tiếp vào biên bản thay vì công bố trên sân, tình trạng của từng cầu thủ trước trận lượt về vẫn cần được LĐBĐ bang Minas Gerais làm rõ.

Ngoài án treo giò, những người liên quan có thể bị đưa ra xét xử tại Tòa án Kỷ luật Thể thao bang Minas Gerais. Các hình thức xử phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm và kết quả xem xét chứng cứ, có thể bao gồm đình chỉ thi đấu dài hạn đối với cá nhân, phạt tiền hoặc buộc CLB thi đấu trên sân không khán giả.

Hai đội dự kiến tái đấu ngày 8/11 tại Patos de Minas để tranh vé vào chung kết. Mamore đang có lợi thế lớn nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Đội khách có thể thua với cách biệt một bàn mà vẫn giành quyền đi tiếp, trong khi Uberlandia cần thắng cách biệt ba bàn để lật ngược tình thế. Nếu thắng cách biệt hai bàn, hai đội sẽ phải phân định bằng loạt luân lưu.