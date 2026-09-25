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Lập kỷ lục thế giới nhờ chiếc bánh Sandwich "mỏng như tờ giấy"

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Nam đầu bếp danh tiếng vừa xác lập kỷ lục thế giới với chiếc bánh Sandwich mỏng dính xuyên thấu. Món ăn siêu độc lạ này có vị gì?

Nếu bạn từng bực mình vì bị phục vụ một chiếc bánh mì quá mỏng, thì đầu bếp tài năng Wallace Wong (với biệt danh "Six Pack Chef") lại khiến cả thế giới ngả nón bái phục khi cố tình tạo ra chiếc bánh Sandwich mỏng nhất hành tinh!

Tại trụ sở Kỷ lục Thế giới Guinness, nam đầu bếp người Canada đã thực hiện màn múa dao thượng thừa để xẻ từng lát bánh mì gối Nhật Bản (shokupan) mỏng dính mà không hề bị rách hay thủng lỗ. Kết hợp cùng những lát cà chua và dưa chuột siêu mỏng, chiếc bánh Sandwich "xuyên thấu" hoàn chỉnh ra đời với độ dày không tưởng: chỉ 5,12 mm (phá vỡ tiêu chuẩn tối đa 10 mm của Kỷ lục Guinness). Dù mỏng dính như tờ giấy, đầu bếp Wallace Wong vẫn tự tin khẳng định món ăn vẫn giữ nguyên hương vị vô cùng tươi ngon và hấp dẫn!

Theo vnexpress.net
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#Kỷ lục Guinness Thế giới #chuyện lạ thế giới

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