Lập kỷ lục thế giới nhờ chiếc bánh Sandwich "mỏng như tờ giấy"

28/04/2026 09:16
Thảo Cầm Viên Sài Gòn sắp tổ chức "đám cưới" mang tính biểu tượng cho hai cá thể hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi.
20/04/2026 12:35
Trong lúc dừng chân tại một trạm xăng, cặp vợ chồng ở Thái Lan đã vô tình để quên con gái 6 tuổi. Cô bé vô cùng hoảng loạn và may mắn nhận được sự trợ giúp của cảnh sát địa phương.
26/03/2026 10:32
Mất 9 năm và hơn 2.000 USD cho 139 lần thi, một người đàn ông cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và đang chờ thi thực hành để lấy bằng.
21/03/2026 09:13
Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Toyota Camry đời mới, rồi đẩy xe bán hàng rong trên phố, tạo nên khoảnh khắc đối lập đầy thú vị.
18/03/2026 09:52
Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
10/03/2026 09:38
Gen Z Trung Quốc đang từ bỏ xu hướng khoe giàu để chuyển sang kể khó khăn cuộc sống giữa bối cảnh áp lực kinh tế và thất nghiệp gia tăng.
06/03/2026 08:08
Thay vì chờ nhà trai ngỏ lời, nữ doanh nhân Ice tự chuẩn bị 400.000 baht tiền mặt cùng sính lễ vàng để đi hỏi cưới người bạn trai 8 năm.
26/02/2026 22:14
Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ 2 người lạ đi nhầm xe của nhau suốt 7 ngày Tết.
23/02/2026 10:38
Một nam sinh viên 18 tuổi nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim sau khi thức khuya, uống rượu và quá xúc động khi được chở hoa khôi của lớp.
18/02/2026 18:13
Nhiều lần bị mất trộm, chiếc vạc đồng gắn với sự tích cả bản thịt trâu đánh đuổi kẻ ác thuở lập Mường, vẫn quay về xã Châu Tiến.
11/02/2026 04:48
Thời gian gần đây, các hiệu thuốc trên khắp Trung Quốc bỗng “cháy hàng” nhiệt kế thủy ngân.
08/02/2026 04:55
Chủ khách sạn Grand Emperor tại Macau bán 79 kg vàng lát sàn sảnh chính để thu về gần 13 triệu USD trong bối cảnh giá kim loại quý tăng cao.
04/02/2026 13:37
Dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều du khách xem là trải nghiệm "phải thử" khi đi du lịch.
02/02/2026 09:02
Thấy giá vàng liên tục lập đỉnh, chị Hoa ở Ninh Bình chi hơn 100 triệu đồng chở 200 kg đồng thỏi về nhà với kỳ vọng "kim loại nào rồi cũng sẽ tăng giá".
29/01/2026 10:58
Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
28/01/2026 04:05
Cảnh sát Đức đang truy lùng các thành viên của tổ chức cực tả Vulkangruppe, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ mất điện ở Berlin.
22/01/2026 05:10
Chiếc phi cơ của hãng Jet2 từ Anh đi Tây Ban Nha khởi hành khi chưa có 36 hành khách trên khoang nhưng không thành viên nào trong phi hành đoàn phát hiện ra.
13/01/2026 07:55
Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
10/01/2026 10:37
Khoảnh khắc Đình Bắc bị đối thủ giật mất tấm băng đội trưởng viral khắp cõi mạng.
09/01/2026 10:26
Kiệt sức và áp lực, hàng trăm triệu cha mẹ nhờ cậy AI làm gia sư cho con mỗi tối, vừa tiết kiệm, vừa đỡ nổi nóng.
30/12/2025 08:31
Học sinh New York gặp khó khăn khi xem giờ trên đồng hồ kim sau lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường học.
29/12/2025 09:15
Nhiều người cho rằng thịt dai, khô là do chất lượng thực phẩm hoặc nấu quá lửa, nhưng ít ai ngờ nguyên nhân đôi khi bắt đầu từ lưỡi dao cùn.
24/12/2025 04:06
Để giảm áp lực sinh hoạt phí, người dân Marshall bắt đầu nhận 200 USD mỗi quý qua ví điện tử hoặc tiền mặt, trích từ quỹ bồi thường hạt nhân của Mỹ.
07/12/2025 09:01
Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
03/12/2025 11:13
Trung Quốc sẽ áp mức thuế 13% lên bao cao su và thuốc tránh thai từ năm 2026, chấm dứt chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ nhằm đối phó đà giảm dân số nghiêm trọng.
02/12/2025 04:48
Cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin năm 2148, người Việt Nam được đón tết Nguyên đán hai lần vì nhuận tháng Giêng.
17/11/2025 11:06
Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
14/11/2025 05:04
Người phụ nữ liên tục tiến rồi lùi chiếc SUV trong gara trong gần 4 phút để đưa được xe ra ngoài, thay vì chỉ một thao tác lùi.
09/11/2025 15:36
Mặc áo ba lỗ, đứng giữa vườn hồng chín đỏ, Lin Xiaobai phô diễn bắp tay cuồn cuộn rồi dùng khuỷu tay kẹp nát quả hồng, thu hút 20 triệu lượt xem.
03/11/2025 07:48
Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang được đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo có cảm xúc và thấu hiểu con người. Tuy nhiên, đây liệu có phải là điều đáng mừng?