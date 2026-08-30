Nhu cầu mì ăn liền toàn cầu lập kỷ lục, Việt Nam xếp thứ 4

Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA) có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản mới đây đã công bố dữ liệu thống kê nhu cầu toàn cầu đối với mì ăn liền. Theo đó, đơn vị này cho biết nhu cầu toàn cầu đối với mì ăn liền đạt 124,21 tỷ khẩu phần vào năm 2025, tăng 0,7% so với năm trước.

Theo WINA, năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông đã tác động lớn lên chi phí nguyên liệu và sản phẩm. Châu Á ghi nhận sự sụt giảm doanh số xuất khẩu do rủi ro địa chính trị và giá nguyên liệu tăng cao.

Đơn vị này nhận định xu hướng này có khả năng tiếp tục kéo dài đến năm nay, ảnh hưởng đến chiến lược mua sắm và định giá của các doanh nghiệp.

Xét về bảng xếp hạng theo quốc gia, năm 2025, Trung Quốc ở vị trí dẫn đầu với mức tiêu thụ hàng năm là 43,27 tỷ khẩu phần. Con số này giảm nhẹ 1,2% so với năm trước, song quy mô thị trường vẫn chiếm tới 35% thị trường toàn cầu.

Indonesia đứng thứ 2 với 14,54 tỷ phần mì ăn liền bán ra, giảm 1% so với năm ngoái và là lần giảm đầu tiên trong 5 năm. Ấn Độ đứng thứ 3 với 9,6 tỷ phần mì bán ra, tăng 8,9% so với năm trước và cũng là quốc gia có mức tăng nhu cầu lớn nhất trong năm 2025.

Việt Nam đứng thứ 4 với 8,23 tỷ suất ăn. Thị trường mì ăn liền Việt Nam tăng lên qua từng năm, từ 8,13 tỷ khẩu phần (2023) lên 8,14 tỷ (2024) và đạt 8,23 tỷ khẩu phần vào năm 2025. Năm 2025, quy mô dân số nước ta là 102,3 triệu người. Như vậy, năm ngoái, mỗi người tiêu thụ trung bình 80,7 suất, đưa Việt Nam trở thành quốc gia yêu thích mì ăn liền nhất toàn cầu.

“Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tổng nhu cầu và thứ nhất thế giới về tiêu thụ bình quân đầu người. Việc phân phối mì ăn liền cũng đang mở rộng ở các vùng ngoại ô. Thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định”, WINA nhận xét.

Theo WINA, mì ăn liền vị tôm chua cay (sự kết hợp giữa vị tôm và vị chua) phổ biến nhất. Bên cạnh mì làm từ bột mì, nhiều sản phẩm còn sử dụng bún gạo - nét đặc trưng của Việt Nam.

Ở các vị trí tiếp theo trong Top 15, Nhật Bản đứng thứ 5 với nhu cầu đạt 5,95 tỷ khẩu phần năm 2025, tăng liên tục từ mức 5,84 tỷ (năm 2023) và 5,9 tỷ (năm 2024). Xếp thứ 6 là Mỹ với 5,22 tỷ khẩu phần, cũng ghi nhận đà tăng nhẹ qua từng năm (từ 5,1 tỷ năm 2023 và 5,15 tỷ năm 2024).

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đứng vị trí thứ 7 đạt 4,34 tỷ khẩu phần trong năm 2025 (giảm so với 4,49 tỷ năm 2024 nhưng tăng so với 4,39 tỷ năm 2023). Thái Lan xếp ngay sau ở vị trí thứ 8 với 4,19 tỷ khẩu phần, duy trì mức tăng trưởng đều đặn từ 3,95 tỷ (2023) và 4,08 tỷ (2024). Trong khi đó, Hàn Quốc xếp thứ 9 với 4,06 tỷ khẩu phần, giảm nhẹ so với mức 4,1 tỷ của năm 2024.

Nhóm các quốc gia còn lại trong bảng xếp hạng gồm Nigeria đứng thứ 10 đạt 3,11 tỷ khẩu phần (tăng từ 2,98 tỷ năm 2023); Brazil đứng thứ 11 với 2,65 tỷ khẩu phần (tăng từ 2,55 tỷ năm 2023); Nga ở vị trí thứ 12 đạt 2,22 tỷ khẩu phần (giảm so với 2,29 tỷ năm 2024).

Ba vị trí cuối cùng trong Top 15 thuộc về Malaysia với 1,7 tỷ khẩu phần; Nepal đạt 1,63 tỷ khẩu phần và Mexico đạt 1,59 tỷ khẩu phần. Cả 3 thị trường này đều ghi nhận lượng tiêu thụ tăng dần qua các năm từ 2023 đến 2025.