Dở khóc, dở cười vì vợ chồng trùng cả họ lẫn tên

Trong một lễ cưới tại tỉnh Chiết Giang, tấm biển đón khách in tên cô dâu và chú rể giống hệt nhau, đều là Zhu Xiaocong (Chu Hiểu Thông) khiến nhiều khách mời bối rối vì tưởng ban tổ chức in nhầm.

Thực tế, chú rể 33 tuổi và cô dâu 28 tuổi không chỉ trùng họ tên, cùng quê Chiết Giang mà còn làm việc chung trong ngành hàng không dân dụng. Người vợ là tiếp viên hàng không, còn người chồng phụ trách công tác an toàn bay.

Ảnh cưới của vợ chồng Zhu Xiaocong. Ảnh: Sohu

Trước ngày cưới, sự trùng hợp này từng khiến cả hai gặp trục trặc về thủ tục hành chính. Khi đi đăng ký kết hôn vào tháng 5, hệ thống máy tính tại cơ quan hộ tịch không thể tự động xử lý hồ sơ do phần mềm nhận diện tên của vợ và chồng giống hệt nhau. Nhân viên phụ trách sau đó phải kiểm tra giấy tờ định danh và nhập dữ liệu thủ công. Tình huống tương tự cũng lặp lại khi vợ chồng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.

Hai người phát hiện trùng họ nhau khi lần đầu tiên đến dự một ngày hội tuyển dụng ngành hàng không năm 2016. Khi nhà tuyển dụng đọc tên "Zhu Xiaocong" vào phòng phỏng vấn, cả 2 ứng viên cùng đứng dậy. Thời điểm đó, họ chỉ coi đây là sự tình cờ.

Vài năm sau, một người bạn học của cô dâu - đồng thời là đồng nghiệp của chú rể - nhận ra điểm chung này nên chủ động mai mối. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 trước khi quyết định về chung một nhà sau 7 năm tìm hiểu.

Trong thời gian yêu nhau, việc mang cùng một cái tên cũng gây ra nhiều sự cố sinh hoạt. Trong một chuyến du lịch, 2 người từng cầm nhầm thẻ lên máy bay (boarding pass) của nhau. Do trên vé chỉ in tên pinyin "Zhu Xiaocong" mà không hiển thị giới tính, nhân viên an ninh sân bay đã phải giữ cả 2 lại để đối chiếu lại số căn cước công dân.

Ở các buổi gặp gỡ bạn bè, mỗi khi có người gọi tên cả 2 đều cùng quay lại trả lời. Để tránh nhầm lẫn trong giao tiếp hàng ngày, bạn bè và người thân thống nhất gọi người chồng là "Đại Thông" (Da Cong) và người vợ là "Tiểu Thông" (Xiao Cong). Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng gợi ý cặp đôi sau này có thể đặt tên con là "Thông Thông" để kỷ niệm cơ duyên đặc biệt của bố mẹ.

Trong văn hóa đặt tên của người Trung Quốc hiện đại, chữ "Hiểu" mang âm hưởng nhẹ nhàng (thường dùng cho nữ), trong khi chữ "Thông" lại thể hiện sự trí tuệ, lanh lợi (thường kỳ vọng ở nam giới). Sự kết hợp "Hiểu Thông" tạo ra một cái tên trung tính rất phổ biến cho thế hệ sinh thập niên 1990, gửi gắm mong ước của cha mẹ rằng con mình sẽ sáng sủa, thông tuệ như ánh bình minh.