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28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông U60 vẫn chưa về nhà

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(Baohatinh.vn) - Rời quê hương với 500 USD (13 triệu đồng) trong túi, chàng trai 29 tuổi năm ấy đã đi bộ vòng quanh thế giới và hiện vẫn chưa về tới nhà.

Năm 1998, Karl Bushby khi ấy 29 tuổi, mang theo một vài dụng cụ sinh tồn và khoảng 500 USD (13 triệu đồng), rời thành phố quê hương Hull (Anh) để thực hiện cuộc phiêu lưu của cả đời mình.

Không máy bay, không ô tô, không tàu hỏa, ông đặt ra cho mình một thử thách tưởng như bất khả thi: đi bộ theo một hành trình liên tục vòng quanh thế giới và trở về nhà bằng chính đôi chân của mình.

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Karl Bushby tại Chile năm 1999. Ảnh: Caters News Agency

Hành trình mang tên Goliath Expedition bắt đầu tại Punta Arenas, Chile, gần cực nam Nam Mỹ. Từ đây, Bushby lần lượt băng qua các châu lục, vượt qua những vùng đất khắc nghiệt và không ít tình huống đe dọa tính mạng.

“Mục tiêu đơn giản chỉ là trở về nhà mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ hình thức phương tiện di chuyển nào”, Bushby nói.

Ý tưởng vòng quanh thế giới

Bushby (hiện 57 tuổi) cho biết ông vốn yêu thích phiêu lưu từ nhỏ. Khi còn bé, ông thường cùng anh trai ra ngoài khám phá cả ngày rồi trở về nhà vào buổi tối.

Lớn lên trong một gia đình quân nhân, ông chịu ảnh hưởng từ cha. Năm 16 tuổi, Bushby gia nhập quân đội và phục vụ trong khoảng 12 năm. Bushby cho biết ông và những người đồng đội sống ở một trong những thời kỳ hòa bình nhất lịch sử. "Chúng tôi trở nên buồn chán và nghĩ đến những cuộc phiêu lưu”, ông kể.

Sau đó, Bushby bắt đầu vẽ những đường đi trên bản đồ và tưởng tượng về những con đường, địa điểm xa xôi. Một ngày nọ, ông vẽ một đường từ Anh qua châu Âu và châu Á, xuyên Siberia, vượt eo biển Bering, vào Bắc Mỹ rồi đi xuống tận cực nam Nam Mỹ.

Năm 1998, Bushby rời quân đội và bắt đầu hành trình.

Từ cận kề cái chết đến những ngày đói khát

Bushby vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đặt chân lên đường. Trong túi chỉ có khoảng 500 USD (13 triệu đồng), không đội ngũ hỗ trợ, không biết chắc ngày mai sẽ ngủ ở đâu hay tìm thức ăn như thế nào.

Trước mặt ông là hành trình dài khoảng 58.000 km.

“Bạn chỉ có niềm tin tuyệt đối rằng bằng cách nào đó mình sẽ xoay xở được”, Bushby nói.

Ngay từ đầu, ông đặt ra 2 quy tắc cho cuộc hành trình. Ông chỉ được đi bộ hoặc bơi, không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào để hỗ trợ việc di chuyển. Và quan trọng hơn, ông không được trở về Hull cho đến khi hoàn thành hành trình bằng chính đôi chân của mình.

"Trong những ngày đầu, 2 quy tắc thực hiện khá dễ dàng. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp”, ông nói.

Vì vấn đề thị thực, hay việc đi qua những khu vực có tình hình chính trị phức tạp, các đường biên giới gây tranh cãi khiến hành trình của ông nhiều lần rơi vào khó khăn, theo CNBC.

Ông từng vượt qua Darien Gap - một trong những vùng rừng nhiệt đới khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới. Ông bị chính quyền Nga bắt giữ, từng ngồi tù ở Panama, suýt chết cóng tại Alaska và bơi qua biển Caspi trong 31 ngày.

Ông cũng từng trải qua nhiều ngày không có đồ ăn sau khi đi bộ hàng trăm kilomet.

“Bạn không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Bạn trở nên ám ảnh với việc tìm kiếm thứ gì đó để ăn”, ông kể.

Rồi có những đêm ông ngủ một mình trong chiếc lều dựng bên vệ đường. Có những lúc phải dựa vào sự giúp đỡ của những người xa lạ để được chăm sóc y tế.

“Thế giới này thân thiện và tốt đẹp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó”, ông chia sẻ.

Bushby duy trì di chuyển trung bình khoảng 30km mỗi ngày. Nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào đôi chân. Những vấn đề về giấy tờ, thời tiết, địa hình và các quy định biên giới nhiều lần buộc ông phải dừng lại hoặc thay đổi kế hoạch.

Sau 28 năm, ông đã đi qua châu Mỹ, châu Á và châu Âu, hoàn thành phần lớn hành trình. Đến tháng 10/2026, Bushby đang ở châu Âu và chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng để trở về Anh, theo Skynews.

Với ông hạnh phúc không nằm ở đích đến mà gắn chặt với các mối quan hệ con người ông đã gặp trong suốt hành trình dài.

vietnamnet.vn
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Tags:

#đi bộ vòng quanh thế giới #hành trình dài #Bushby #phiêu lưu

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