Thực hư việc Chủ tịch UBND xã Phù Lưu đánh công dân tại trụ sở

Dư luận đang xôn xao việc Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) hành hung một công dân lớn tuổi ngay tại trụ sở làm việc. PV Báo Hà Tĩnh đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Hình ảnh được cho là ông Luyện phải nằm viện điều trị vì bị chủ tịch xã đánh được đăng trên mạng xã hội.

Mấy ngày nay, dư luận đang xôn xao việc có hay không việc ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu hành hung một công dân già yếu trong xã là ông Đặng Văn Luyện (SN 1954) ở thôn Thanh Ngọc. Sự việc này diễn ra vào ngày 18/2, được đưa lên mạng xã hội với một số hình ảnh ông Luyện nằm viện, thâm mắt, đơn tố cáo đối với chủ tịch xã...

Làm việc với chúng tôi, ông Đặng Văn Luyện cho biết: “Vào chiều ngày 18/2, tôi có lên phòng chủ tịch xã yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa tôi với em trai và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Vì đề xuất nhiều lần không được giải quyết, anh Quang lại có lời lẽ thiếu chừng mực nên tôi có to tiếng khi trao đổi. Nhưng dù gì thì tôi cũng là người lớn tuổi, tật nguyền, anh Quang không nên đánh tôi như thế...”.

Ông Đặng Văn Luyện trao đổi sự việc với phóng viên tại nhà riêng.

Còn ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu trình bày: "Vào khoảng 14h chiều ngày 18/2, tôi cùng cán bộ địa chính đang trao đổi công việc tại phòng riêng thì ông Luyện đến dù không được mời hay xếp lịch trước. Ngay khi vào phòng, ông Luyện đã lớn tiếng trách móc, yêu cầu xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình (đất đang tranh chấp với em trai).

Tôi đề nghị ông sang trực tiếp làm việc với cán bộ địa chính nhưng ông Luyện không nghe, rồi lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Ông ấy túm chặt cổ áo tôi dẫn đến giằng co, xô đẩy từ phòng làm việc dọc theo ra hành lang rồi cả 2 cùng ngã ở sảnh”.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy - cán bộ địa chính xã Phù Lưu (người chứng kiến sự việc) thì do lôi kéo nhau nên ông Luyện va vào cánh cửa này dẫn đến bị thâm mắt, chứ không phải do ông Quang đấm.

Ông Nguyễn Đức Quang cũng khẳng định: “Dù tôi lúc đó rất bức xúc nhưng vẫn kiềm chế được nên không có chuyện tôi đấm vào mặt ông Luyện. Trong lúc giằng co, vì bị ông Luyện nắm cổ áo tôi nên cả 2 người cùng ngã. Sự việc lúc đó cũng có một số người chứng kiến".

Là người chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị Thủy (cán bộ địa chính xã Phù Lưu) cho biết: “Ông Luyện đến trụ sở lớn tiếng chửi bới, đe dọa anh Quang. Không có việc anh Quang hành hung công dân này, chỉ có giằng co, xô đẩy nhau thôi. Còn về vết bầm ở mắt là do quá trình níu kéo, xô đẩy, ông Luyện đã va chạm vào cánh cửa chính trong phòng”.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Thủy: “Việc tranh chấp đất đai của gia đình ông Luyện diễn ra từ nhiều năm nay và công dân này thường xuyên lên trụ sở xã chửi mắng, phàn nàn, dọa nạt. Vì tranh chấp chưa được giải quyết, 2 anh em họ chưa thống nhất được hướng phân chia nên chúng tôi không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Luyện. Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã hòa giải, hướng dẫn nhiều lần nhưng không thành, thậm chí ông Luyện còn bất hợp tác”.

Khu đất ở đang tranh chấp mà ông Luyện yêu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng là nguồn cơn sâu xa dẫn đến sự việc ngày 18/2.

Theo Thượng úy Trần Sỹ Nam – Trưởng Công an xã Phù Lưu: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã có mặt ở hiện trường, lập biên bản, làm việc với những người có liên quan và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục ban đầu. Qua xác minh, làm việc cho thấy, sự việc xảy ra cơ bản như trình bày của anh Quang và chị Thủy”.

Nội dung bản tường trình của Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Nguyễn Đức Quang gửi BTV Đảng ủy xã.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Lưu Phan Văn Thắm thông tin: “Ngoài yêu cầu đồng chí Quang cùng những người có mặt lúc đó làm tường trình, chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an vào cuộc và tiến hành tìm hiểu thêm các kênh khác nhau. Qua đó cho thấy, sự việc không như ông Luyện trình bày và trên mạng xã hội phản ánh, đồng chí Quang không hành hung công dân, chỉ xảy ra lôi kéo, xô đẩy giữa 2 người và lỗi là do ông Luyện. Hiện, chúng tôi đã tiếp tục nắm bắt thêm thông tin, trấn an dư luận, động viên ông Luyện, báo cáo cấp trên... để ổn định tình hình".

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Hữu Thuần cho biết: “BTV Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách địa bàn, xã Phù Lưu và các cơ quan chức năng khác vào cuộc kiểm tra, nắm bắt tình hình. Tuy chưa có kết luận chính thức việc đúng, sai cụ thể như thế nào nhưng bước đầu cho thấy, không có chuyện chủ tịch xã đánh dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo làm rõ sự việc để có hướng xử lý và trả lời cho Nhân dân”.

