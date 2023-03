Khơi dậy động lực cống hiến trong đoàn viên Công đoàn Báo Hà Tĩnh

Trong môi trường hoạt động với những điều kiện đặc thù, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã nỗ lực phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vừa tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt sứ mệnh của cơ quan báo Đảng địa phương.

CB,VC-LĐ Báo Hà Tĩnh chung sức chung lòng hoàn thành tốt sứ mệnh của cơ quan báo Đảng địa phương.

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã phát huy được lợi thế, sự cống hiến của từng cá nhân, từng bộ phận và sức mạnh đoàn kết của tập thể 57 đoàn viên trong thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Theo đó, vai trò đại diện cho CBVCNLĐ đã được khẳng định bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chuyên môn thực hiện tốt các nội dung về quy chế dân chủ; đề xuất ý kiến trong quá trình đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; chăm lo điều kiện làm việc, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn.

Những năm gần đây, cơ sở vật chất, môi trường làm việc của đoàn viên công đoàn được nâng cao, các hạng mục và trang thiết bị tập luyện thể thao, văn nghệ được đầu tư đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của đoàn viên. Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm các báo địa phương, hành hương về các địa chỉ đỏ; tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các gia đình CBVCNLĐ dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) gắn với Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Đời sống tinh thần của CBVCNLĐ ngày càng được nâng cao.

Tạo điểm tựa cho đoàn viên trong môi trường công việc nhiều áp lực, công đoàn đã sát sao nắm bắt, lắng nghe tâm tư tình cảm trong công việc cũng như trong cuộc sống của mỗi CBVCNLĐ để kịp thời động viên, hỗ trợ. Những hoạt động động thăm hỏi, hiếu hỷ, trợ cấp đoàn viên được thực hiện chu đáo, đặc biệt là khi người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã kêu gọi huy động trong toàn thể CBVCNLĐ gần 100 triệu đồng để giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ốm đau đột xuất.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực phấn đấu cho đoàn viên.

Góp phần giúp đoàn viên hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ, nhiệm kỳ qua, cùng với tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” và tham gia chương trình MTQG xây dựng NTM”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng người CBVCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm liêm chính, sáng tạo” được phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được triển khai trong tất cả các tổ công đoàn và được đông đảo đoàn viên hưởng ứng sôi nổi.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh trên các nẻo đường tác nghiệp. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, tại các thời điểm tập trung cho các số báo, đợt tuyên truyền nhân các ngày lễ, sự kiện lớn, Công đoàn Báo Hà Tĩnh triển khai các đợt thi đua cao điểm, qua đó khích lệ toàn thể CBVCNLĐ đoàn kết, nỗ lực góp sức cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng 2 tờ báo in và báo điện tử tiếp tục được nâng cao; các sản phẩm báo chí đa phương tiện được gia tăng, nâng cao chất lượng; các trang mạng xã hội được phát triển thành những cánh tay nối dài của tờ báo, đưa thông tin kịp thời tới độc giả.

Cán bộ, phóng viên qua các thời kỳ tham quan tòa soạn hội tụ Báo Hà Tĩnh (năm 2019).

Trong 5 năm qua (2017 - 2022), Báo Hà Tĩnh tổ chức xuất bản hơn 1.560 số báo in (số thường và nhiều số báo đặc biệt chào mừng các sự kiện, lễ, tết) và hơn 1.825 số báo điện tử; tờ báo tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu về số lượng người đọc. Nhiều đoàn viên đã giành giải cao trong các cuộc thi báo chí trung ương và địa phương, điển hình là: 4 giải C báo chí quốc gia; 1 giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 1 giải A, 1 giải B Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới toàn quốc...

Nhóm tác giả Thành Chung - Công Ngọc của Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2021.

Cùng với thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi trong hoạt động nghiệp vụ, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và đặc biệt đã tạo được dấu ấn trong vận động đoàn viên thực hiện công tác xã hội từ thiện xã hội. Nhiều năm nay, đoàn viên công đoàn đã tự nguyện đóng góp số tiền 50.000 đồng/người/tháng để chủ động một phần kinh phí thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời tích cực kêu gọi, kết nối và trực tiếp trao quà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tiếp sức cho các em học sinh nghèo vươn lên học tập tốt.

Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng cho người nghèo thông qua sự kết nối của Báo Hà Tĩnh. Ảnh: Công ty TNHH ALIVINA tài trợ 100 triệu đồng làm nhà ở kiên cố cho gia đình bệnh binh Lê Hữu Niệm ở TDP 5, thị trấn Cẩm Xuyên

5 năm qua, Báo Hà Tĩnh đã kết nối, huy động trao 400 lượt quà tặng với số tiền hơn 800 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi; kết nối với các tổ chức, cá nhân quyên góp các phần quà, tiền trị giá trên 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và các gia đình chịu nhiều thiệt hại do thiên tai lũ lụt; xây dựng 12 nhà tình thương cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; thực hiện hơn 100 bài viết đăng trên chuyên mục “Địa chỉ tình thương” và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ 27 cháu mồ côi chi phí học tập (mỗi cháu 500 -1 triệu đồng/cháu/tháng), tổng số tiền hỗ trợ trong 5 năm qua đạt hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn viên Công đoàn Báo Hà Tĩnh kết nối nhà tài hỗ trợ chi phí học tập cho em Nguyễn Viết Hoàng (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lý Tự Trọng, Thạch Hà).

Những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong nhiệm kỳ qua đang tạo nền tảng để Công đoàn Báo Hà Tĩnh bước vào chặng đường mới của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trên chặng đường mới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể vận động đoàn viên hăng hái thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCNLĐ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh. Từ đó, tiếp tục tạo điểm tựa vững chắc và khơi động lực thi đua, cống hiến trong cán bộ, đoàn viên, tạo sức mạnh đoàn kết để Báo Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn Báo Hà Tĩnh được Công đoàn viên chức tỉnh vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020...

Với những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, tập thể Công đoàn Báo Hà Tĩnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, 2 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, 2 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 12 cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen; 1 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương cán bộ CĐCS tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022, 1 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020...

P.V