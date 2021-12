Bộ ảnh cực quang đẹp nhất năm 2021

Những khu rừng đá, núi, bờ biển ở Mỹ, Nga, Canada... dù về đêm nhưng vẫn hiện lên sống động với đầy sắc màu dưới ánh sáng của cực quang.

Trang du lịch và nhiếp ảnh Capture the Atlas mới tập hợp và công bố những bức hình chụp cực quang đẹp nhất năm 2021. Ảnh chụp ở nhiều nơi khác nhau như Mỹ, Canada, Nga, Phần Lan, Na Uy, Iceland, Australia và New Zealand bởi 25 nhiếp ảnh gia từ 13 quốc gia.

Cực quang là hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau ở khu vực bắc bán cầu và từ tháng 3 tới tháng 9 ở nam bán cầu. Những dải sáng màu sắc trên bầu trời là do va chạm của các hạt trong gió và khí trong bầu khí quyển tạo nên.

Bức trên là Forest of the lights (Rừng ánh sáng) do Marc Adamus chụp tại Alaska, Mỹ.

Tác phẩm Murmansk do Daniel Kordan chụp tại Murmansk, Nga. Tác giả kể: “Mùa đông năm ngoái tôi đi khám phá miền bắc Nga, lái xe men theo bờ biển và đi bộ đường dài ở khu vực rìa thế giới thuộc Bắc Cực. Trong chuyến đi tôi gặp nhiều cơn bão tuyết nhưng cũng có cơ hội ngắm nhìn cực quang. Bức ảnh được tôi chụp khi đến bán đảo Kolskyi, kỳ lạ là những dòng sông ở đây chưa bị đóng băng dù đã - 35 độ C”.

Bức Tranquil (Tĩnh lặng) do nhiếp ảnh gia Larryn Rae chụp trong chuyến đi tác nghiệp của mình đến hồ Tekapo, New Zealand. Đây là hồ lớn thứ 2 trong 3 hồ nước chạy song song từ Bắc đến Nam dọc rùa phía bắc lưu vực sông Mackenzie, đảo Nam, New Zealand. Phong cảnh hồ ban ngày như tranh vẽ còn ban đêm thì rực rỡ sắc màu. Tekapo nằm trong Khu bảo tồn Dark Sky được UNESCO công nhận nên đây là nơi ngắm sau vào cực quang rất lý tưởng.

Tác phẩm When the stars align (Khi những ngôi sao thẳng hàng) do Joshua Snow chụp trong Vườn quốc gia Tombstone, Yukon, Canada.

Bức Polar snow monsters (Những quái vật tuyết vùng cực) do nhiếp ảnh gia Sergey Korolev chụp ở bán đảo Kola, Nga.

Tác phẩm có tên Aurora sherbet in the apostles (Dòng cực quang trên những tông đồ) được Marybeth Kiczenski chụp ở Bayfield, Wisconsin, Mỹ.

The northern lights cathedral (Nhà thờ của ánh sáng cực quang) là thành quả sau lần săn ảnh ở Senja, bắc Na Uy của nhiếp ảnh gia Froydis Dalheim. Quang cảnh tự nhiên, núi đá phủ tuyết và những dải sáng cực quang nhảy múa trên bầu trời. Tháng 3 trời không quá lạnh và vẫn đủ điều kiện để ngắm cực quang.

Bức Santa“s Cabin (Nhà của ông già Noel) do Olli Sorvari chụp ở Levi, Phần Lan. Tác giả chia sẻ:”Tôi biết kết quả chuyến đi ý nghĩa hay không là ở những ký ức, kỷ niệm trên đường. Tôi đi bộ không xa lắm nhưng nhận ra giày đi tuyết của mình đã lún cả nửa mét. Khi quay lại Levi, tôi đi theo đường mòn hơn và đã thực sự thấy bầu trời cực quang đẹp mê mẩn cùng với dải ngân hà".

Tác phẩm Aurora Australia (Cực quang Australia) do David Oldenhof chụp ở Tasmania, bang nằm phía bắc xứ sở chuột túi. Ngoài cảnh đẹp về đêm, nơi này còn nổi tiếng với nhiều bờ biển đẹp, rừng rậm, công viên quốc gia... là thiên đường cho dân nhiếp ảnh.

Teriberka cũng thuộc Murmansk, Nga hiện lên kỳ ảo trong ảnh của Aleksey R. Ảnh được tác giả chụp vào tháng 2, bên một bờ biển phủ trắng băng tuyết có điểm ấn tượng là con thuyền neo đậu nghiêng theo hướng cực quang phát sáng. Aleksey cho hay: “Ban đêm đặc biệt kỳ lạ. Nhiều điều kiện hội tụ để cho ra một bức hình cực quang như băng giá, đá lạnh, mặt trăng tròn, trời đêm trong và không có gió. Chỉ tiết trời là khắc nghiệt vì -34 độ C nhưng thiên nhiên đẹp thế này sẽ khiến bạn quên đi cái lạnh”.

Theo VNE