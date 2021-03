Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển Thiên Cầm

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2021.

Chiều nay (22/3), huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021.

Năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động phát triển du lịch của toàn tỉnh nói chung và Cẩm Xuyên nói riêng.

Lượng khách du lịch đến Thiên Cầm giảm hẳn (khoảng 106.000 lượt khách, đạt 64% so với kế hoạch); doanh thu du lịch toàn huyện đạt 107 tỷ đồng (đạt 58% so với kế hoạch, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019).

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Thời gian tới, Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trên internet, chủ động liên kết, hợp tác với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh nhằm thu hút du khách về Cẩm Xuyên.

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã chủ động đôn đốc các khu - điểm du lịch trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động phát triển du lịch.

Huyện đã hỗ trợ, động viên các cơ sở lưu trú, nhà hàng chỉnh trang cơ sở vật chất để phục vụ mùa du lịch biển năm 2021 theo hướng khai thác phát triển du lịch nội địa đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngoài ra, huyện cũng đã phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại sự hài lòng cho du khách...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: Thời gian tới, Cẩm Xuyên cần tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch và khu du lịch Thiên Cầm chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện.

Hiện, Cẩm Xuyên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trên internet, chủ động liên kết, hợp tác với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh nhằm thu hút du khách về Cẩm Xuyên.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn du khách, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Lễ hội biển Thiên Cầm năm 2021, Giải bóng chuyển bãi biển, lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng…

Nhân dịp này, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phát triển du lịch trong năm 2020.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng Khu du lịch Thiên Cầm tiếp tục được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đặc biệt, các dự án: Xây dựng hệ thống kè chắn sóng sau Khách sạn Sông La, nâng cấp khu dịch vụ công cộng… đã góp phần thay đổi diện mạo khu du lịch biển Thiên Cầm. Khu du lịch biển Thiên Cầm hiện có quy mô kiến trúc gồm: 22 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 7 cơ sở lưu trú tại xã Cẩm Nhượng với 807 phòng được sử dụng để phục vụ khách lưu trú. Có 63 nhà hàng trong khu du lịch và 8 nhà hàng nằm trong đất của khách sạn...

Quang Sáng