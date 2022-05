Động lực mới của du lịch Hà Tĩnh

Hơn 96.700 lượt khách đến tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch trên toàn tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 69%, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra tối 30/4 tại KDL Thiên Cầm để lại nhiều cảm xúc trong khán giả. Ảnh: Đình Nhất

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực… trong tuần lễ khai trương du lịch biển 2022, đặc biệt là lễ hội khai trương mùa du lịch diễn ra tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm vào tối 30/4, ngành du lịch Hà Tĩnh đã thổi bùng tâm thế háo hức của du khách bốn phương về với biển Hà Tĩnh.

Biển Thiên Cầm kín người ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Có mặt tại biển Thiên Cầm vào ngày 30/4, chị Phạm Hương Thảo (36 tuổi, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến một khung cảnh sôi nổi với hàng nghìn du khách háo hức về với biển Hà Tĩnh như vậy. Buổi chiều, bãi biển kín người, trên bờ khắp các con đường, điểm giải trí, du khách nô nức như trẩy hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực... Đặc biệt, dù thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi đã có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời khi hòa mình vào không khí lễ hội trong tối 30/4 với chương trình văn nghệ đầy cuốn hút và màn bắn pháo hoa mãn nhãn”.

Chị Phạm Hương Thảo (TP Hà Tĩnh) trải nghiệm các dịch vụ tại biển Thiên Cầm trong ngày 30/4.

Điều đáng mừng là chuỗi hoạt động ở tuần lễ du lịch đã được tổ chức khá thành công và phần lớn du khách đều bày tỏ sự hài lòng với chất lượng các dịch vụ ở Thiên Cầm đợt nghỉ lễ.

KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) cũng là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ. Chị Hà Thị Thu Quỳnh (đến từ Hà Nội) cho biết: “Mặc dù có biết thông tin trước đó nhưng tôi khá bất ngờ khi đến Xuân Thành trong dịp nghỉ lễ này. Bên cạnh việc được phục vụ chu đáo trong khách sạn 5 sao, các thành viên trong gia đình tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi cùng trải nghiệm các dịch vụ hấp dẫn, như: cưỡi ngựa trên bãi biển, xem đua chó... Đây là những kỷ niệm chúng tôi sẽ nhớ mãi khi về với biển Hà Tĩnh”.

Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trên bãi biển tại KDL Xuân Thành (Nghi Xuân).

Dịp nghỉ lễ vừa qua, các KDL, điểm du lịch biển Hà Tĩnh khác, như: Xuân Hải (Lộc Hà), Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà), Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) cũng thu hút đông đảo du khách. Chị Nguyễn Thị Thơ - Trưởng bộ phận lễ tân, KDL Quỳnh Viên cho biết: “Dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng cả 4 ngày nghỉ lễ, công suất hoạt động phòng đều đạt 100%.

Chúng tôi đã linh động tổ chức các dịch vụ thích ứng với điều kiện thời tiết như các ngày 30/4, 2-3/5, thời tiết khá tốt thì đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm ngoài trời; riêng ngày 1/5, trời mưa, chúng tôi tổ chức các hoạt động ẩm thực cuốn hút trong nhà để du khách tham gia trải nghiệm”.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, biển Xuân Hải (Lộc Hà) đón 25.000 lượt du khách tham quan, tắm biển.

Cùng với không khí sôi nổi tại các KDL, điểm du lịch biển, các điểm đến là các KDL tâm linh, sinh thái ở Hà Tĩnh cũng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 10.000 lượt khách tham quan; KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn) hơn 3.000 lượt khách, KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Thạch Hà) gần 5.000 lượt khách; KDL sinh thái Đức Đường (Nghi Xuân) gần 3.000 lượt…

Dù kỳ nghỉ lễ diễn ra trong thời tiết không mấy thuận lợi nhưng bên các khu, điểm du lịch biển, các khu du lịch tâm linh, sinh thái cũng thu hút đông đảo du khách tham quan. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Thạch Hà).

Theo tổng hợp từ Sở VH-TT&DL, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đã có hơn 96.700 lượt khách đến tham quan tại các KDL, điểm du lịch trên toàn tỉnh, trong đó, khách lưu trú đạt 14.000 lượt (348 lượt khách quốc tế). Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đạt 69%, tăng 20% so với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động du lịch trong dịp lễ trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón trên 10.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Quang Sáng

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù kỳ nghỉ lễ diễn ra trong thời tiết không mấy thuận lợi nhưng lượng du khách tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái và dự tính ban đầu, chúng tôi rất phấn khởi. Năm nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần và xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới được chú trọng; tỉnh dành nhiều tâm huyết để tổ chức sự kiện hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022 xứng tầm. Qua đây cho thấy chủ trương và các giải pháp kích cầu, tăng tốc hoạt động du lịch của các cấp, ngành là đúng đắn và cần tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện nay, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển du lịch đã ban hành, tỉnh cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương và kết nối, liên kết giữa các điểm đến nhằm tạo sự đồng bộ, hấp dẫn cho các KDL, điểm du lịch. Sở VH-TT&DL đang xúc tiến việc lập kế hoạch chi tiết đề xuất các chính sách cụ thể trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt triển khai”.

Năm 2022, ngành du lịch Hà Tĩnh phấn đấu đón hơn 800.000 lượt khách tham quan. Trong đó, có khoảng 450.000 lượt khách lưu trú nội địa và khoảng 15.000 lượt khách lưu trú quốc tế.

Thiên Vỹ