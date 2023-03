Hà Tĩnh cùng Thanh Hóa, Nghệ An xúc tiến du lịch

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị thời gian tới 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, tận dụng ưu thế của mỗi địa phương để xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giới thiệu với đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Tĩnh, tại gian hàng quảng bá du lịch do Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức, trước thềm hội nghị.

Sáng 1/3, tại TP Thanh Hóa, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” năm 2023. Tham dự hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch cả nước. Trong đó, 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có những kết quả ấn tượng về số lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Những kết quả này minh chứng cho việc triển khai “kích cầu” thành công của ngành du lịch.

Hội nghị xúc tiến du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL về tập trung thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch; tiếp tục cụ thể hóa nội dung bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện liên kết hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh trải dài trong năm 2023.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chào bán, thu hút khách du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip, giới thiệu về những tiềm năng du lịch của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo đó, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, cả 3 tỉnh đều có sự đa dạng và giàu có về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhiều cảnh quan, bãi biển đẹp tạo nên các điểm đến hấp dẫn như: thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa); Khu di tích Kim Liên, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông... (Nghệ An); các khu di tích: Đại thi hào Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chùa Hương Tích... (Hà Tĩnh).

Hình ảnh video quảng bá về du lịch Hà Tĩnh năm 2023.

Ngoài giàu có về giá trị văn hóa, truyền thống, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất này nhiều hang động, thác nước và bãi biển đẹp, trải dài như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa (Thanh Hóa); Quỳnh Nghĩa, Cửa Hội, Cửa Lò (Nghệ An); Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ẩm thực đặc trưng, hấp dẫn của các địa phương cũng là yếu tố thu hút du khách.

Thời gian qua, các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên kết xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn. Trong đó nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển (thành nhà Hồ - Khu di tích Kim Liên - Khu du lịch biển Thiên Cầm…); tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm (Pù Luông - chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông…); tour du lịch tự lái xe (caravan) theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh...

Đại diện Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) quảng bá sản phẩm của KDL tại hội nghị.

Dịp này, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sở Du lịch Nghệ An cũng đã công bố, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, các sự kiện tiêu biểu của cả 3 tỉnh trong năm 2023 với nhiều sự kiện, lễ hội nổi bật.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp 3 tỉnh cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương nhằm chào bán đến các đơn vị lữ hành và du khách trong nước và quốc tế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) Nguyễn Trùng Khánh thông tin: Năm 2022 cả nước đón và phục vụ 103,1 triệu lượt khách du lịch nội địa, 3,66 triệu lượt khách quốc tế. Kết quả thể hiện du lịch đã có sự phục hồi ấn tượng sau đại dịch COVID-19. Đó là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo dự báo, bên cạnh thời cơ, thuận lợi ngành du lịch còn đối diện với nhiều khó khăn đan xen, tác động từ tình hình chung của thế giới, như xung đột Nga - Ukraine, dịch bệnh nhiều nước vẫn còn phức tạp, chưa mở cửa hoàn toàn...

Trước tình hình đó rất cần sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp. Hội nghị xúc tiến du lịch “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” do 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đã thể hiện sự quyết tâm kích cầu, phát triển du lịch của các tỉnh; diễn ra đúng thời điểm, phù hợp tình hình nhất là trước các kỳ nghỉ dài sắp đến. Hội nghị đã cho thấy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có nhiều sự đầu tư cho du lịch để tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đề nghị 3 tỉnh quan tâm thực hiện 5 nội dung: hợp tác cụ thể để liên kết thực sự đi vào hiệu quả, trong đó tận dụng ưu thế của mỗi địa phương xây dựng các sản phẩm độc đáo đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ; nghiên cứu lại cơ cấu thị trường, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, phát triển du lịch xanh, bền vững, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm; tăng cường xúc tiến quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển du lịch; có những giải pháp thu hút nguồn nhân lực du lịch sau dịch COVID-19; nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến bằng cách xây dựng sản phẩm chất lượng, hấp dẫn.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập bế mạc hội nghị.

Bế mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Sở Du lịch Nghệ An, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, các đại biểu đã đến tham dự hội nghị. Đồng thời bày tỏ quyết tâm, nỗ lực trong việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa 3 địa phương nhằm thúc đẩy, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Các đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Trung ương chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Thiên Vỹ