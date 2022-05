Bay khinh khí cầu chào mừng thành công SEA Games 31 tại TP Hà Tĩnh vào cuối tuần này

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu Sở VH-TT&DL, các sở, ngành liên quan, UBND TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chương trình trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà" thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp

Sáng 23/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch dự kiến trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 thành công tốt đẹp với chủ đề “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Cuộc trình diễn bay khinh khí cầu “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân châu Á” được đơn vị tổ chức (Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng) biên tập thêm chương cuối “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” để kép lại hoạt động thể thao, văn hóa lớn của Việt Nam trong năm 2022 - cả nước - SEA Games 31.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 28 - 29/5, tại khu vực công viên Trần Phú (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng báo cáo kế hoạch tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu tại TP Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, sáng ngày 28/5, chương trình sẽ bắt đầu với hoạt động văn nghệ, trình diễn bay khinh khí cầu; tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình nghệ thuật hoa đăng khinh khí cầu “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và vinh danh khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên Hà Tĩnh đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Trong đêm khai mạc, các kinh khí cầu được thổi luồng lửa dài để tạo hiệu ứng ánh sáng đặc biệt kéo dài khoảng 60 phút cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác.

Ngày 29/5, TP Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với đơn vị thực hiện tổ chức bay các khinh khí cầu và các hoạt động liên quan để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, chiêm ngưỡng của Nhân dân.

Ông Hoàng Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng: Chương trình lần này có quy mô lớn với 22 khinh khí cầu, tiếp tục lấy hình ảnh con Sao La - linh vật của Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 làm biểu tượng để chào mừng đại hội thành công tốt đẹp.

Chương trình sẽ trình diễn của 22 khinh khí cầu cỡ lớn, trong đó, 11 khinh khí cầu mang hình cờ của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Các khinh khí cầu bay với độ cao không quá 50m, buộc dây tại chỗ và không di chuyển. Các flycam bay phục vụ chương trình với bán kính 150m, trần bay 50 - 70m.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu: TP Hà Tĩnh chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan việc tổ chức như: sân khấu, công tác vệ sinh, phân luồng giao thông, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho chương trình… nhằm thực hiện trình diễn bay khinh khí cầu thuận lợi, bảo bảo yêu cầu.

Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 thành công tốt đẹp.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Thiên: Công an tỉnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí xe cứu hỏa, phòng chống cháy nổ cho chương trình tại TP Hà Tĩnh.

Đây cũng là hoạt động trình diễn thể thao và văn hóa nghệ thuật, kích cầu thương mại và du lịch, xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh trẻ, năng động, nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Chương trình còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc nơi phát hiện loài thú quý hiếm Sao La, nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên trong quần chúng Nhân dân.

Sự kiện trình diễn khinh khí cầu lần này kết thúc chuỗi trình diễn “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân châu Á” sẽ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chào mừng nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra trên địa bàn tỉnh, quảng bá về hình ảnh thiên nhiên nguyên sơ với nhiều giá trị để phát triển của Hà Tĩnh. Đề nghị đơn vị trực tiếp bay khinh khí cầu phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương có kế hoạch đồng bộ, cụ thể nhằm tổ chức tốt chương trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, sự kiện lần này có ý nghĩa lớn nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, Đại hội thể thao Đông Nam Á -SEA Games 31 tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận cuộc họp.

Đặc biệt, trọng tâm chương trình là giới thiệu, quảng bá hình ảnh Sao La - “Kỳ lân châu Á” được phát hiện lần đầu ở huyện Vũ Quang; truyền tải, lan tỏa thông điệp bảo vệ, giữ gìn những giá trị mà thiên nhiên ban tặng; vinh danh khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL, các sở, ngành liên quan, UBND TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo chương trình thành công tốt đẹp.

Giao Sở VH-TT&DL là đầu mối chủ trì để theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phần việc liên quan từ nay đến ngày 29/5 nhằm hoàn thiện tốt công tác chuẩn bị và khai mạc chương trình.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền để quảng bá rộng rãi về chương trình đến người dân.

Sở Tài chính làm việc với Sở VH-TT&DL thẩm định và tham mưu UBND tỉnh về dự toán của chương trình, hướng dẫn và bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức thu hút 11 quốc gia ASEAN tham dự. Đại hội diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022 (lễ khai mạc diễn ra vào ngày 12/5, lễ bế mạc diễn ra vào ngày 23/5). Đại hội đã chọn hình ảnh con Sao la (tên khoa học là Pseudoryx Nghetinhensis) làm biểu tượng - linh vật của SEA Games 31. Sao la còn được gọi là “Kỳ lân châu Á” được biết đến như một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới sinh sống trong núi rừng Việt Nam. Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5/1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Thái Oanh