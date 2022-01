Câu chuyện điện ảnh: Phong độ vững vàng của Người Nhện

Cuối tuần qua, bộ phim siêu anh hùng “Spider-Man: No Way Home” (tạm dịch Người nhện: Không còn đường về) đã một lần nữa củng cố vị trí số một tại các phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu ước tính 52,7 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu.

“Spider-Man: No Way Home” một lần nữa củng cố vị trí số một tại các phòng vé Bắc Mỹ.

Đây là số liệu của Exhibitor Relations, công ty chuyên thu thập các số liệu trong ngành giải trí, công bố ngày 2/1.

Doanh thu đầy hứng khởi của “Spider-Man: No Way Home” trong 3 ngày cuối tuần qua được cho là đã tiếp thêm hy vọng cho nỗ lực phục hồi của ngành điện ảnh Bắc Mỹ sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuần trước, “bom tấn” mới của Vũ trụ điện ảnh Marvel và công ty Sony đã trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong thời kỳ COVID-19, qua đó giữ vững vị trí phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp.

Phần mới nhất này tiếp nối câu chuyện của phần phim công chiếu năm 2019, “Spider-Man: Far from home” (Người nhện: Xa nhà), khi Peter Parker (Tom Holland) bị ác nhân Mysterio tiết lộ danh tính là Người Nhện. Cuộc sống của Peter lẫn người thân và bạn gái MJ (Zendaya) bị đảo lộn hoàn toàn, khiến cậu học sinh trung học phải vượt qua nhiều thử thách trong khi tìm cách giải quyết. Với sự xuất hiện của 5 nhân vật phản diện, “Spider-Man: No way home” trở nên kịch tính hơn với những màn giao đấu nảy lửa, với sự trợ giúp kỹ thuật mãn nhãn.

Vị trí thứ hai doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần này tiếp tục gọi tên bộ phim hoạt hình nhạc kịch “Sing 2” (tạm dịch: Đấu trường âm nhạc 2) của hãng Universal với doanh thu 19,6 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp.

Sau khi ra mắt phần đầu vào năm 2016 và để lại nhiều ấn tượng, “Sing 2” lại tiếp nối những thành công trước đó với giai điệu vui tươi, sôi động được sáng tạo bởi những danh ca “động vật”. Phim để lại ấn tượng với nội dung nhẹ nhàng, hài hước nhưng đầy tính nhân văn về ý nghĩa của âm nhạc và tình bạn. Bộ phim nhắm tới khán giả là phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt vào thời điểm các bậc cha mẹ ở Mỹ vẫn e ngại dịch bệnh khi đi xem phim ở rạp.

“The King”s Man“, phần tiền truyện của loạt phim điệp viên nổi tiếng”Kingsman", do hãng 20th Century sản xuất nắm giữ vị trí thứ ba với doanh thu khiêm tốn 4,5 triệu USD. Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm đầu của thế kỷ 20, cơ quan Kingsman được thành lập để chống lại một băng đảng đang âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.

Dưới đây là 7 bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua: 4. American Underdog: 4,1 triệu USD 5. The Matrix: Resurrections: 3,8 triệu USD 6. West Side Story: 2,1 triệu USD 7. Ghostbusters: Afterlife: 1,4 triệu USD 8. Licorice Pizza: 1,25 triệu USD 9. A Journal for Jordan: 1,2 triệu USD 10. Encanto: 1,1 triệu USD.

Tin liên quan: ‘Người Nhện: Trở về nhà’: Trẻ trung, hài hước và hiện đại Phiên bản Spider-Man thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) tỏ ra không hề thua kém hai lần chuyển thể trước của hãng Sony, và thậm chí còn có nhiều điểm nhỉnh hơn.

Theo Baotintuc