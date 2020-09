Dàn diễn viên phim “Titanic” ngày ấy - bây giờ

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vẫn làm bạn tới ngày hôm nay, được xem là một trong những tình bạn đáng ngưỡng mộ nhất Hollywood.

1. Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)

Leonardo DiCaprio được nhiều khán giả yêu thích sau vai diễn Jack Dawson. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thành công, nhưng chưa thể chạm tay tới chiếc tượng vàng Oscar dù được đề cử tới 5 lần. DiCaprio đã phải đợi 18 năm đằng đẵng để cuối cùng nhận được giải thưởng mà anh đã xứng đáng được nhận từ lâu, nhờ đóng góp trong bộ phim “The Revenant”.

Vai diễn gần nhất của anh là Tarantino trong “Once Upon a Time in Hollywood”, cùng với Brad Pitt, một ngôi sao sáng với những làn sóng người hâm mộ dữ dội vào những năm 90s. Lần diễn ấy đã giúp DiCaprio được đề cử một lần nữa trong Oscar. Hiện tại, anh đang hẹn hò với nữ người mẫu Arghentina, Camila Morrone.

Leo luôn là một người đồng nghiệp chuyên nghiệp và được mọi người yêu quý. Trong lễ trao giải Golden Globe, Brad Pitt, khi đứng trên sân khấu phát biểu về giải thưởng anh nhận được từ bộ phim “Once Upon a Time”, đã không ngần ngại vinh danh DiCaprio: “Tôi phải gửi lời cảm ơn đến người đồng nghiệp của tôi, Leonardo DiCaprio. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn diễn của anh lên nhận giải và không ngừng cảm ơn đến anh. Giờ tôi đã hiểu vì sao. Anh là ngôi sao sáng nhất, là một quý ông thực thụ, tôi sẽ không thể được như ngày hôm nay nếu không có anh. Cảm ơn anh rất nhiều.” Sau cùng, Brad Pitt vẫn không quên trêu đùa DiCaprio về một chi tiết trong bộ phim Titanic: “Thật ra, tôi sẽ kéo anh lên ngồi cùng trên cánh cửa ấy.” Vâng, Brad, tất cả chúng ta đều muốn như vậy, có lẽ là trừ Rose mà thôi.

2. Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Với vai diễn Rose, Winslet được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar năm ấy. Tuy nhiên, cô phải đợi 11 năm để chạm tới được chiếc tượng vàng danh giá nhờ vai diễn trong bộ phim “The Reader”. Hiện tại, cô đã kết hôn với Edward Abel Smith (từng được biết với cái tên Ned Rocknroll). Cô có ba đứa con và vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình trong nhiều dự án.

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vẫn làm bạn tới ngày hôm nay. Vào năm 2017, họ cùng nhau làm việc trong chiến dịch gây dựng quỹ hỗ trợ đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Họ còn tổ chức bữa ăn tối thịnh soạn cho một người mẹ mắc phải căn bệnh ung thư vú.

3. Billy Zane (Caledon Hockley)

Billy Zane.

Billy Zane đã có một vai diễn phản diện xuất thuần trong bộ phim “Titanic”. Khó một ai có thể không khó chịu với những gì nhân vật Caledon đã làm để chia rẽ cặp đôi Jack và Rose. Anh vẫn đang tiếp tục sự nghiệp trong nhiều phim ngắn và dài tập như “Cliffs of Freedom” và “Sky’s Curfew”. Anh còn là một họa sĩ và đã mở nhiều triển lãm tranh cho bản thân. Thật tuyệt nếu chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh. Về đời sống riêng tư, anh kết hôn với người mẫu Candace Neil và đã có hai đứa con.

4. Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater)

Frances Fisher có một đứa con gái với bạn diễn cũ của mình, Clint Eastwood, một diễn viên và đạo diễn người Mỹ. Con của họ - Francesca Eastwood, đã một lần cùng xuất hiện với mẹ của mình trên truyền hình trong chương trình nổi tiếng “Fargo”, vào năm 2017. Dự án gần nhất của bà là bộ phim “Run the Race” vào năm 2019.

5. Kathy Bates (Margaret Brown)

Kathy Bates đã có một vai diễn được nhiều khán giả yêu mến trong bộ phim. Bà đã gây dựng được hình tượng qua những vai diễn đáng tin cậy và xuyên suốt sự nghiệp của mình, bà đã giữ vững được tình yêu của công chúng qua nhiều dự án làm phim thành công. Bates không chỉ nhận những vai diễn nhẹ nhàng, chính diện, mà thực tế, bà đã tham gia nhiều vai phản diện, như trong bộ phim “American Horror Story”.

Hiện tại, ở tuổi 71, bà đã chiến thắng căn bệnh ung thư buồng trứng và ung thư vú tàn ác. Điều này đã thôi thúc bà trở thành người phát ngôn quốc gia về bệnh phù bạch huyết và chủ tịch của Mạng lưới Nghiên cứu và và Giáo dục về bạch huyết. Bà đã được nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ bởi sự đi đầu trong việc gây dựng nhận thức về căn bệnh này.

6. Victor Garber (Thomas Andrews)

Trong bộ phim, nhiều khán giả cảm thấy thương xót cho người thiết kế con tàu, Thomas Andrews, khi phải đứng nhìn công trình lớn nhất cuộc đời mình dần dần chìm xuống đáy biển sâu thẳm của Đại Tây Dương. May mắn thay, những điều tương tự không xảy ra với Victor Garber, diễn viên đóng vai Thomas Andrews. Garber kết hôn vào năm 2015 và sự nghiệp của ông vẫn đang trên đà phát triển. Hiện tại, ông vẫn đang tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và thêm vào đó là âm nhạc.

7. Bernard Hill (Captain Edward James Smith)

Trước khi con thuyền đắm, thuyền trưởng Edward James Smith đã tuyên bố đây sẽ là chuyến đi cuối cùng trong sự nghiệp cả đời bôn ba ngoài biển cả của ông, nhưng điều đó không đúng với Bernard Hill, người đóng vai diễn này. Sau những lời bình luận tích cực về vai của ông trong bộ phim, sự nghiệp của Bernard càng ngày càng phát triển. Hiện tại, ông được coi là một diễn viên gạo cội, người đã làm việc ở nhiều tổ chức vô cùng quan trọng. Giống như sự thành công với vai diễn là một thuyền trưởng, ông đã xuất sắc thể hiện khả năng của mình khi trở thành vị vua của Rohan - Théoden, trong phim “The Lord of the Rings”. Ông còn lồng tiếng cho nhân vật thẩm phán trong phim ParaNorman, những nhân vật được ông đảm nhận đều thể hiện sự nghiêm túc và những phẩm chất cao đẹp.

8. Jonathan Hyde (Joseph Bruce Ismay)

Tất cả những thiếu sót về tư tưởng của nhân vật Joseph Bruce Ismay đều do sự tự phụ của anh ta. Chúng ta có thể lật lại những nguyên do của vụ đắm tàu trong phim phần lớn đều xuất phát từ những quyết định của nhân vật này. Điều đó dẫn đến việc Joseph không thật sự được biết đến trong câu chuyện. Nhưng ngược lại với trong phim, chúng ta đều phải ngưỡng mộ diễn viễn Jonathan Hyde, người đã đảm nhiệm vai diễn này. Hiện tại, ông là một người đàn ông của gia đình, kết hôn được 40 năm và vẫn tiếp tục sự nghiệp làm phim và kịch của mình. Ông còn lồng tiếng cho nhiều nhân vật hoạt hình như Waltolomew Stricklander (hay Walter Strickler) trong phim “Trollhunters: Tales of Arcadia”.

9. Ioan Gruffudd (fifth officer Harold Lowe)

Ioan Gruffudd đã kết hôn với nữ diễn viên Alice Evans và có hai đứa con. Ngoài thực hiện các bộ phim ngắn và dài tập nổi tiếng như “Harrow” hay “Amazing Grace”, anh còn đang là nhà tài trợ cho tổ chức Trust PA, nơi giúp đỡ những người bị bệnh tê liệt. Anh còn được biết tới là nhà cố vấn cho công cuộc bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của xứ Wales.

10. Suzy Amis (Lizzy Calvert)

Suzy Amis, trong vai diễn cháu gái của Rose, đã có bốn đứa con và kết hôn với đạo diễn phim James Cameron. Họ đến với nhau vào năm 2000 sau khi cùng làm việc cho phim “Titanic”. Mặc dù sau đó bà đã dừng sự nghiệp diễn xuất, nhưng Suzy vẫn luôn là một người quan trọng của công chúng. Bà thành lập những tổ chức gây dựng ý thức và đấu tranh chống lại biến đổi khí hậu, cũng như ủng hộ sản xuất những thực phẩm không gây hại đến môi trường.

11. Eric Braeden (John Jacob Astor IV)

Eric Braeden, đã đóng một trong những vai diễn giàu có nhất trong “Titanic”, hiện giờ là một người đàn ông đã kết hôn và là cha của một đứa trẻ. Bên cạnh diễn xuất, ông còn là một vận động viên tài năng và chơi tennis. Ông còn xuất bản một cuốn sách chia sẻ về sự sống sót của ông sau một vụ đắm tàu, mang tên MV Wilhelm Gustloff.

12. David Warner (Spicer Lovejoy)

Nếu bạn đã xem phim quá lâu rồi và chưa thể nhớ ra Spicer Lovejoy là ai, hãy cùng lục lại kí ức một chút nhé: anh ta là viên cảnh sát luôn theo dõi Jack vì nghi ngờ sự không trung thực của anh. Một điều ngạc nhiên rằng Warner đã từng có cơ hội được làm việc trong một bộ phim trước đó cũng kể về một vụ đắm tàu. Đây là lí do tại sao vai diễn của anh lại thành công đến thế! David Warner vẫn tiếp tục diễn xuất trên truyền hình và rạp chiếu, với bộ phim mới nhất mang tên “Mary Poppins Returns”.

13. Danny Nucci (Fabrizio De Ross)

Danny Nucci, một diễn viên người Mỹ với cha là người Ý còn mẹ là người Pháp, sống ở Moroccan, đóng vai người bạn đồng hành của Jack trên con tàu Titanic. Anh đã kết hôn với nữ diễn viên Paula Marshall từ năm 2003 và có hai đứa con gái. Anh tiếp tục diễn xuất với nhiều bộ phim thành công như Criminal Minds và CSI.

Theo VOV