Fast and Furious thu về 500 triệu đô la trên toàn cầu - phim ăm khách nhất mùa dịch

“F9” có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng. Phần 9 trong loạt phim hành động “Fast and Furious” của Universal đã vượt qua doanh thu bán vé toàn cầu 500 triệu đô la.

Với con số khủng này, “F9” đã củng cố vị trí của nó là bộ phim ăn khách nhất của Hollywood trong thời đại đại dịch.

Ngoài “Hi, Mom” (822 triệu USD) và “Detective Chinatown 3” (686 triệu USD), đều được sản xuất tại Trung Quốc, “F9” là bộ phim duy nhất vượt qua cột mốc 500 triệu USD kể từ năm 2019. “Godzilla vs. Kong”, bộ phim đình đám của Warner Bros. được phát hành vào tháng 4, đã tiến gần nhất để đạt mốc nửa tỷ đô la, nhưng doanh thu cho bản mashup quái vật đã chững lại ở mức 446 triệu đô la trên toàn cầu.

Sau một mùa phim bom tấn mùa hè bị trì hoãn, ngành công nghiệp rạp chiếu phim được khuyến khích tại rạp cho “F9”. Mặc dù lượng người xem trên toàn cầu vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch và nhiều bộ phim đang gặp khó khăn trong việc bán vé, nhưng lượt đi xem cho “F9” đã chứng minh rằng khán giả sẽ đến với kênh ghép địa phương của họ - cho đúng bộ phim họ muốn.

Kể từ khi công chiếu ở Bắc Mỹ vào ngày 25/6, doanh thu bán vé nội địa cho “F9” đã đạt 123 triệu đô la, doanh thu phòng vé tốt thứ hai kể từ khi COVID-19 xuất hiện. Bộ phim kinh dị “A Quiet Place Part II” của Paramount Pictures ra rạp trước “F9” một tuần, hiện đang giữ danh hiệu phim có doanh thu cao nhất trong năm ở Mỹ với doanh thu 145 triệu USD. Tuy nhiên, “F9” đã phá vỡ kỷ lục (đại dịch) trong lần đầu ra mắt phòng vé, thu về 70 triệu USD trong lần ra mắt đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Tại phòng vé quốc tế, “F9” đã thu về 374 triệu USD từ 50 thị trường nước ngoài. Bộ phim đã đạt thành tích đặc biệt tốt tại Trung Quốc, với doanh thu bán vé tại nước này lên tới 203 triệu USD. Các lãnh thổ đáng chú ý khác bao gồm Hàn Quốc (19,3 triệu USD), Nga (18 triệu USD) và Mexico (10,9 triệu USD).

Bất chấp sức mạnh phòng vé của mình, “F9” được cho là sẽ lép vế so với những người tiền nhiệm nhượng quyền thương mại do những hạn chế của thời đại COVID-19. Mặc dù không phải là thảm họa, nhưng điều đó không lý tưởng đối với hãng phim đã trả 200 triệu đô la để sản xuất bộ phim và nhiều triệu đô khác nữa để tiếp thị và quảng bá trên quy mô toàn cầu.

Về mặt nhượng quyền thương mại “Fast and Furious”, “F9 ″ sẽ kết thúc giai đoạn chiếu rạp gần hơn với phần ngoại truyện năm 2019”Hobbs & Shaw“- phần phim đã thu về 173 triệu USD ở Mỹ và 759 triệu USD trên toàn cầu. Các bộ phim gần đây nhất trong loạt phim cốt lõi -”The Fate of the Furious“năm 2017 và”Furious 7" năm 2015 - là những thành công thương mại lớn với tổng doanh thu lần lượt đạt 1,2 tỷ đô la trên toàn thế giới và 1,5 tỷ đô la trên toàn cầu.

