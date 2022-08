Mãn nhãn với loạt ảnh đoạt giải cuộc thi ảnh thiên nhiên Nature TTL 2022

(Baohatinh.vn) - The Nature TTL Photographer of the Year là một trong những cuộc thi ảnh thiên nhiên lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 8.000 tác phẩm tranh tài ở 8 hạng mục với giải thưởng cao nhất trị giá tới 1.500 bảng Anh tiền mặt.