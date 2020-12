“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sẽ được làm lại

Vào những năm 30, khi phiên bản đầu tác phẩm Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder ra đời, nó đã bị các nhà xuất bản từ chối phát hành bởi câu chuyện có những hình ảnh gây hại cho trẻ nhỏ.