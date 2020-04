Nhiều phim “bom tấn” dời lịch chiếu tới 2021 vì dịch Covid-19

Thay vì trở thành “bom tấn Hè,” “Black Widow” lại thế chỗ “The Eternals” để khởi chiếu ngày 6/11/2020 trong khi các bộ phim khác của vũ trụ điện ảnh Marvel cũng dời lịch ra mắt.

Do dịch Covid-19, hàng loạt bộ phim dự kiến "trình làng" năm 2020 đã phải lùi thời hạn ra mắt. Mới đây, hãng Disney đã công bố lịch công chiếu mới cho nhiều dự án điện ảnh của hãng, từ "Indiana Jones 5" cho tới những bộ phim mới của Marvel như "Black Widow" hay "The Eternals."

Poster phim "Black Widow."

Theo tờ Variety, những bộ phim nằm trong giai đoạn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đều đã được dời lịch ra mắt.

Thay vì trở thành "bom tấn Hè," "Black Widow" lại thế chỗ "The Eternals" để khởi chiếu ngày 6/11/2020.

Các bộ phim MCU khác được đổi lịch bao gồm "The Eternals" (12/2/2021), "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (7/5/2021), "Doctor Strange 2" (5/11/2021) và "Thor: Love and Thunder" (18/2/2022).

"Black Panther 2" vẫn sẽ được ra mắt ngày 6/5/2022 trong khi "Captain Marvel 2" sẽ trình làng ngày 8/7/2022.Ngoài MCU, những phim lớn khác của Disney là "Jungle Cruise" và "Indiana Jones 5" đều bị xáo trộn lịch trình. Hai tác phẩm trên sẽ ra mắt vào 20/7/2021 và 29/7/2022.

Các phim hoạt hình "Soul" của Pixar và bản "Mulan" do người đóng đều dự kiến ra mắt trong mùa Hè 2020, song không có gì đảm bảo tới các rạp phim đã mở cửa trở lại vào thời điểm trên.

Không chỉ Disney mà những hãng phim lớn như Sony, Warner Bros hay Universal đều đã phải dời lịch phát hành của "Ghostbusters: Afterlife," "Wonder Woman 1984" hay "Fast and Furious 9."

Đại dịch Covid-19 còn khiến công đoạn sản xuất của nhiều dự án được mong chờ như "The Batman," "Doctor Strange" hay "Shang-chi" đều phải tạm thời dừng lại và chưa chắc sẽ hoàn thiện kịp thời ra ra rạp do các hãng phim điều chỉnh./.

Theo Quốc Thịnh/ Vietnam+