Siêu phẩm “Avatar” trở lại: 13 năm, vẫn choáng ngợp như buổi ban đầu

Năm 2009, một bộ phim đã thay đổi thế giới. Không chỉ là phim 3D đầu tiên của thế giới, Avatar phản ánh ước mơ của đạo diễn James Cameron về một hành tinh đẹp như tiên cảnh, người dân hồn nhiên, thuần khiết và ngưỡng vọng Mẹ Thiên Nhiên.

Trailer Avatar 1 (bản mới 4K phát hành tại rạp từ ngày 23-9)

Tháng 9 này, Avatar trở lại rạp chiếu sau 13 năm để hâm nóng bầu không khí cho phần 2 Avatar: The Way of Water sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Hơn cả một cuộc hội ngộ với những khán giả trung thành của 13 năm trước, Avatar sẽ còn chinh phục một thế hệ khán giả hoàn toàn mới của năm 2022.

Đến nay, sau 13 năm, Avatar vẫn đang là bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới với 2,847 tỉ USD. Chỉ còn khoảng 150 triệu USD nữa, phim sẽ cán mốc 3 tỉ USD.

Một tình yêu thuần khiết, bất tận

Đạo diễn James Cameron có tình yêu bất tận với đại dương, vũ trụ và sinh vật ngoài hành tinh. Năm 2009, ông làm Avatar - phim 3D đầu tiên trên thế giới, hội đủ ba yếu tố đó.

Trong Avatar , hành tinh Pandora đẹp và đa dạng sinh học như một đại dương trên cạn, bị người Trái đất lăm le xâm chiếm. Tộc người Navi yêu chuộng hòa bình, có đức tin sâu sắc, một lòng hướng đến thần linh và ngưỡng vọng Mẹ Thiên Nhiên.

13 năm trước, câu chuyện về hành tinh Pandora tươi đẹp đã đến với khán giả qua định dạng 3D - Ảnh: 20TH CENTURY FOX

Bộ phim như một giấc mơ của James Cameron về một thế giới nơi người dân dành cho thiên nhiên tình yêu thuần khiết.

Không phải lẽ dĩ nhiên mà Avatar có rất nhiều cảnh “kết nối”. Tộc người Navi kính trọng mọi thứ, kể cả những con sói ăn thịt hung hãn, đến các con ngựa và rồng dữ tợn mà họ cưỡi. Họ kính trọng lẫn nhau và kính trọng sự gắn kết của cộng đồng.

Các nhân vật chính Neytiri (Zoe Saldana) và Jake (Sam Worthington) đã đi vào trái tim khán giả - Ảnh: 20TH CENTURY FOX

Ở phía đối nghịch lại là con người từ Trái đất, những kẻ đã tàn phá xong hành tinh của mình và lên đường xâm chiếm các hành tinh khác để khai thác tài nguyên, xâm hại thiên nhiên. Khán giả chỉ toàn thấy ở phe này những hành vi “chặt đứt” sự kết nối: tàn phá cây tổ linh thiêng, âm mưu đào bới tài nguyên, tàn sát người dân Pandora vô tội...

Cảnh hôn lãng mạn trong Avatar vẫn khiến khán giả thổn thức sau từng ấy năm - Ảnh: 20TH CENTURY FOX

Câu chuyện đơn giản nhưng công nghệ làm phim bậc thầy

Với câu chuyện đơn giản và lối phát triển nhân vật truyền thống, Avatar vẫn được ghi nhận là một đột phá về công nghệ sản xuất phim. Avatar được giới làm phim hết lời khen ngợi bằng những mỹ từ như “táo bạo, đầy cảm hứng”, “đẳng cấp bậc thầy” và “rực rỡ”.

Đạo diễn đại tài Steven Spielberg gọi đây là “bộ phim khoa học viễn tưởng gợi liên tưởng và tuyệt vời nhất kể từ Star Wars ( Chiến tranh giữa các vì sao )”.

Những vấn đề Cameron đặt ra trong phim vẫn đang dần hiển hiện: Trái đất ngày càng ô nhiễm, con người đã tính chuyện lên sao Hỏa sinh tồn, mối gắn kết giữa con người với Mẹ Thiên Nhiên trở nên lỏng lẻo khi chúng ta khai thác cạn kiệt mọi thứ...

Avatar trở lại rạp với phiên bản có độ phân giải 4K, từ ngày 23-9 - Ảnh: 20TH CENTURY FOX

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Avatar vĩ đại. Mãi sau này, vẫn chưa có một bom tấn nào được xây dựng với mức độ công phu tương đương và mang lại nhiều cảm xúc choáng ngợp đến vậy.

Chỉ riêng ngôn ngữ của người Navi trong phim đã được một tiến sĩ ngôn ngữ bỏ công xây dựng với hơn 1.000 từ vựng và các diễn viên phải nói thạo.

Để thấu cảm tộc người Navi sống giữa rừng xanh, đạo diễn cho dàn diễn viên đến Hawaii và dành nhiều ngày trời khám phá rừng rậm. Phim có 40% là cảnh thực tế và 60% là CGI.

20 nhà thiết kế sinh vật hàng đầu thế giới đã làm việc để thiết kế nên thế giới thiên nhiên kỳ thú trên hành tinh Pandora.

James Cameron từng định làm xong bộ phim năm 1999 nhưng dự trù kinh phí lên đến 400 triệu USD, cộng với kỹ xảo điện ảnh phức tạp khiến không hãng phim nào dám làm. Đến năm 2002, Cameron nhận ra Avatar khả thi khi xem cách kỹ xảo CGI dựng nên nhân vật Gollum trong The Lord of The Rings ( Chúa Nhẫn).

Còn âm thanh của những con thú trong phim được tái chế từ Jurassic Park (Công viên Kỷ Jura).

Chuyện tình giữa Jake và Neytiri - như thể giữa kẻ lạc loài và cô công chúa - được so sánh với Romeo và Juliet, hay Jack và Rose trong Titanic.

Avatar: The Way of Water, phần 2 của loạt phim - Ảnh: 20th CENTURY STUDIOS

Cuối năm 2022, James Cameron sẽ mang Avatar 2 đến với khán giả. Vì tình yêu bất tận của ông với đại dương, phần 2 có tên Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước), ra rạp ngày 16-12.

Loạt phim Avatar dự kiến gồm 5 phần. Sau phần 2, các phần 3, 4, 5 dự kiến ra mắt vào các năm 2024, 2026 và 2028.

Theo tuoitre.vn