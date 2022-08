Tràn ngập lựa chọn phim chiếu rạp cho dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay

Sẽ có bốn bộ phim mới lên rạp trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với nhiều thể loại đa dạng, cùng hai bộ phim truyện cũ do Viện Phim Việt Nam tổ chức mở chiếu miễn phí.

“”Môn phái võ mèo: Huyền thoại về một chú chó“” là phim hoạt hình mới ra mắt duy nhất nhân dịp 2/9 năm nay. (Ảnh: Paramount Pictures)

Năm nay, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ rơi vào thứ Sáu, liền với hai ngày nghỉ lễ cuối tuần. Nhân dịp này, sẽ có nhiều phim mới lên rạp để phục vụ mục đích giải trí của các lứa tuổi.

Cụ thể, vào các ngày 22/8 và 23/8, Viện Phim Việt Nam sẽ lần lượt tổ chức chiếu miễn phí hai bộ phim “Chuyện của Pao” cùng với “Tình yêu và khoảng cách". Đây là hai bộ phim Việt Nam cũ, đã lần lượt ra mắt từ 2006 và 1984, được viện phim trình chiếu nhân dịp chào mừng hai sự kiện kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Hai bộ phim này sẽ được chiếu vào 9 giờ sáng, tại phòng chiếu 1, Rạp Ngọc Khánh 523 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Loạt phim lên rạp từ ngày 26/8 đến 1/9 và cuối tuần 2/9 gồm có một phim kinh dị Việt Nam và ba phim Mỹ ở các thể loại giật gân, sinh tồn, hài-hoạt hình.

Cụ thể, phim Việt Nam duy nhất là “ Vô diện sát nhân ” do Phương Anh Đào vào vai chính. Bộ phim được quảng bá là phim kinh dị Việt đầu tiên theo đuổi thể loại “slasher” với nhiều pha tấn công bằng hung khí sắc nhọn đặc trưng. “Vô diện sát nhân” sẽ chính thức được công chiếu từ ngày 26/8/2022.

Cũng ở thể loại kinh dị, bộ phim “Không” ( Nope ) của đạo diễn Jordan Peele được kỳ vọng hơn cả. Đây là nhờ thành công mà đạo diễn đạt được từ hai bộ phim trước đó là “Get out” (tạm dịch: Trốn thoát) và “Us” (Tạm dịch: Chúng ta), được nhiều trang báo quốc tế nhận xét là tái định hình dòng kinh dị hiện đại. “Không” cũng ra mắt từ 26/8/2022.

Phim hoạt hình duy nhất và phù hợp cho trẻ nhỏ là “ Môn phái võ mèo : Huyền thoại về một chú chó” (tựa tiếng Anh: Paws of fury: The legend of Hank). Bộ phim được lấy cảm hứng từ phim viễn Tây theo phong cách hài kịch đen “Blazing Saddles” (tạm dịch: Cảnh sát trưởng da đen, 1974). Phim sẽ ra mắt tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 1/9/2022.

Cũng được công chiếu toàn quốc đúng ngày 1/9 là bộ phim “Cú rơi tử thần” (Fall). Bộ phim ở thể loại sinh tồn, khai thác nỗi sợ độ cao, là nỗi ám ảnh của nhiều người./.

Theo Minh Anh (Vietnam+)