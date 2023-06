22 cơ sở giáo dục ở TX Hồng Lĩnh đạt chuẩn “trường học an toàn”

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục bậc mầm non, tiểu học và THCS ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã nỗ lực triển khai các biện pháp thích hợp, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em, học sinh.

Góc thư viện của Trường Mầm non Thuận Lộc

Trường Mầm non Thuận Lộc (xã Thuận Lộc) hiện có 230 trẻ em đang học tại 8 nhóm lớp. Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, ngày từ đầu năm học, nhà trường đã chú trọng công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Cô giáo Phùng Thị Kim Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận Lộc cho biết: “Đối với các nhóm lớp, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát cụ thể cơ sở vật chất, các trang thiết bị đồ dùng có nguy cơ không đảm bảo an toàn để có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, có biện pháp mua sắm bổ sung các thiết bị đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh nâng cao nhận thức an toàn cho các trẻ em. Đồng thời, hằng năm, nhà trường tổ chức tập huấn cho giáo viên để có những hiểu biết và hướng dẫn, xử trí trong quá trình chăm sóc trẻ, tránh để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường”.

Bên cạnh đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên tích hợp lồng ghép cách phòng chống tai nạn thương tích vào các hoạt động trong ngày; lồng ghép giáo dục cho trẻ kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số tai nạn thường gặp phù hợp với lứa tuổi thông qua các tình huống, câu chuyện, qua các hoạt động trải nghiệm..., bảo đảm môi trường học tập, vui chơi an toàn cho trẻ trong các hoạt động hằng ngày.

Giờ dạy bơi cho trẻ đang học tại Trường Mầm non Thuận Lộc

Thực hiện tốt quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nhiều năm nay, tại Trường Mầm non Thuận Lộc không có trường hợp nào xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

Ông Nguyễn Trọng Nông ở thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc, có cháu nội đang học lớp 5 tuổi B chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các giáo viên trong thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, cùng với phương pháp giáo dục kỹ năng sống của nhà trường mà chúng tôi yên tâm, hài lòng và tin tưởng khi cho con cháu mình theo học tại trường”.

Tại Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du (TX Hồng Lĩnh), ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đều chỉ đạo cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non. Không chỉ ở quy mô toàn trường, việc thực hiện bảo đảm an toàn cho trẻ còn được triển khai tới các nhóm lớp thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, lớp học sát với thực tế.

Giáo viên Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du hướng dẫn cho trẻ kỹ năng thoát hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô

Cô giáo Hồ Thị Mỹ Lý - Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du (TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng trường học an toàn, nhà trường đã làm tốt việc đảm bảo an toàn cho trẻ, an toàn lớp học thông qua các hoạt động trong ngày như: thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ; cung cấp tài liệu, sách, báo, tranh ảnh... phục vụ cho công tác tập huấn, tuyên truyền và giáo dục tại trường; hằng ngày thực hiện cập nhật, theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình trẻ của các nhóm, lớp”.

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích tại Trường Tiểu học Trung Lương.

Tại Trường Tiểu học Trung Lương, để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà trường đã trang bị kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp giáo dục tuyên truyền về giới tính, các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh nhà trường… Từ đó, góp phần xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho học sinh, để các em phát triển tốt các năng lực và có kết quả học tập tiến bộ.

Cán bộ chiến sỹ Công an TX Hồng Lĩnh hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Trung Lương sử dụng bình cứu hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra

Cô giáo Phan Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lương cho biết: “Trước đây, ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trong phong trào đó cũng có nội dung về xây dựng môi trường an toàn cho học sinh. Giờ phong trào xây dựng trường học an toàn được thực hiện lồng ghép với các phong trào trước đó, rất phù hợp và hiệu quả”.

Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ khi có hỏa hoạn xảy ra tại Trường Mầm non Nam Hồng.

Toàn thị xã hiện có 4 trường tiểu học, 2 trường liên cấp TH&THCS, 4 trường THCS, 7 trường mầm non và 5 nhóm trẻ độc lập tư thục. Thời gian qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 17 cơ sở giáo dục nhiều năm liền đạt các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Cô giáo của Nhóm trẻ “Vườn trẻ thơ” ở TDP 3, phường Bắc Hồng hướng dẫn phòng tránh và kỹ năng xử lý tình huống bị ngạt thở do thức ăn hay dị vật.

Thầy giáo Nguyễn Trí Anh - Trưởng phòng GD&ĐT TX Hồng Lĩnh cho biết: “Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục mầm non đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp, cán bộ, nhà giáo, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh trong trường học; nâng cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, học sinh.

Ngoài ra, yêu cầu các trường xây dựng môi trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong trường học thông qua mô hình “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”, “Dạy bơi an toàn”, “Cổng trường an toàn”, các biện pháp can thiệp, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho học sinh... Đồng thời, tăng cường trang bị cho trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích thông qua hoạt động giáo dục về kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa... cũng như nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, giáo viên”.

Tin liên quan: Xây dựng môi trường hạnh phúc cho học sinh mầm non Hà Tĩnh Sau hơn 1 học kỳ thực hiện, việc xây dựng môi trường hạnh phúc ở bậc mầm non Hà Tĩnh đã lan tỏa ở các địa phương bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế, qua đó, tạo môi trường học tập lý tưởng cho trẻ.

790 học sinh Hương Sơn được trang bị kiến thức ATGT, chống bạo lực học đường Những kiến thức cơ bản về kỹ năng tham gia giao thông; quy định của Luật Giao thông đường bộ; phòng chống bạo lực học đường... đã được cán bộ Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) truyền tải đến các em học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ tại Trường Tiểu học Sơn Tây.

Nam Giang