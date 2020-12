Ấm áp “Giáng sinh an lành - Xuân yêu thương” của học sinh iSchool Hà Tĩnh

Hơn 1.500 phụ huynh, học sinh iSchool Hà Tĩnh vừa trải qua những giờ phút khó quên với chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Giáng sinh an lành - Xuân yêu thương”.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là tiết mục được lấy cảm hứng từ câu chuyện “Cô bé bán diêm”. Trong đêm lạnh giá, em bé mồ côi đang phải chống chịu với cái đói, cái rét của mưa lũ miền Trung và niềm khát khao được sống trong một mái ấm hạnh phúc.

Câu chuyện đã có hồi kết trọn vẹn khi chuyến xe yêu thương đã mang em đến với vòng tay ấm áp của ngôi nhà chung iSchool Hà Tĩnh. Từ đó, các em cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương, lòng trắc ẩn trước những mảnh đời bất hạnh

Tiếp nối chương trình, khán giả được hòa mình vào các vũ điệu sôi động...

....chuyên nghiệp và hấp dẫn do học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường thể hiện

Phụ huynh, học sinh cũng đã có những giây phút đắm mình trong những bản hòa tấu du dương

... sự bất ngờ ở những tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại...

Sự mới mẻ ở chương trình nghệ thuật “Giáng sinh an lành - Xuân yêu thương” 2020 còn là sự góp mặt của những bản hòa âm phối khí mới mẻ, đặc sắc của các tiết mục hợp xướng, hòa tấu thu hút đông đảo học sinh tham gia...

...Jingle Bell, Something just like this...

... Happy new year…

Chương trình không chỉ là nơi để các tài năng tỏa sáng mà còn là món quà ý nghĩa, là lời chúc mừng năm mới của iSchool Hà Tĩnh gửi tới toàn thể học sinh, phụ huynh và mọi người.

P.V