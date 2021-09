Các trường ở Hà Tĩnh cơ bản lựa chọn phương án dạy học trực tiếp 5-6 buổi/tuần

Trong khối giáo dục phổ thông, riêng với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh do có tổng số học sinh đông - 982 em, trong đó hơn một nửa đến từ 12 huyện, thị trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian này, nhà trường chọn phương án tiếp tục hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với bậc mầm non, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các trường học chưa thể tổ chức bán trú và các hoạt động ngoài giờ, vì thế ngành GD&ĐT cũng đã quyết định lùi lịch học.