Chào năm học mới!

Cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, hôm nay, trong niềm hân hoan náo nức, hơn 362.000 cán bộ, giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh đã tề tựu đông đủ dưới những mái trường để đón chào năm học mới.

Trên những nẻo đường rực rỡ màu cờ, từ sáng tinh mơ đã rộn ràng những bước chân, từng tốp học sinh với đồng phục trang nghiêm, khuôn mặt rạng ngời hướng về những ngôi trường thân yêu. Không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường hiện hữu trên khắp các đường làng, ngõ phố.

Hơn 1.200 giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã khởi đầu năm học bằng không khí ngập tràn niềm vui.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, sáng nay, hơn 1.200 giáo viên, học sinh đã khởi đầu năm học bằng không khí ngập tràn niềm vui. Những kết quả đáng tự hào trên “đấu trường” kiến thức quốc gia và quốc tế của học sinh nhà trường đã không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn góp phần khẳng định và nâng tầm thương hiệu giáo dục Hà Tĩnh. Đó cũng là niềm tin, là động lực để ngôi trường chất lượng hàng đầu trên vùng quê hiếu học bước vào năm học mới với những mục tiêu và niềm hy vọng mới.

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh rạng rỡ trong ngày khai trường.

Em Lê Anh Thơ - lớp 10 Toán 1 chia sẻ: “Lễ khai giảng năm nay cho em rất nhiều cảm xúc, bởi sau cả một hành trình cố gắng, em đã biến ước mơ được học ở Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trở thành hiện thực. Trong niềm vui và tự hào, em tự hứa với bản thân mình sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

Trong tiết trời mát mẻ, lễ khai giảng năm nay ở Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm không khí vui tươi, trang trọng. Quyết tâm “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” luôn là động lực để ngôi trường ở vùng khó khăn nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện mục tiêu củng cố và nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn.

Trường THCS Cẩm Trung bước vào năm học mới.

Thầy Nguyễn Lê Huấn - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Trung chia sẻ niềm vui: “Kết thúc năm học 2022 - 2023, nhà trường gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào khi chất lượng đại trà có sự chuyển biến vượt bậc, xếp thứ 26/147 trường THCS trên toàn tỉnh; có 2 học sinh là thủ khoa đầu vào lớp Tin và Hóa Trường THPT Chuyên; trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh. Niềm vui còn được nhân lên khi lễ khai giảng năm nay, giáo viên, học sinh được đón lãnh đạo tỉnh về dự và chung vui. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên để nhà trường tự tin bước vào năm học mới với quyết tâm và khí thế mới”.

Học sinh Trường THCS Cẩm Trung trong lễ khai giảng năm học.

Niềm vui ngày khai trường cũng trở nên trọn vẹn hơn đối với giáo viên, học sinh Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê), bởi những khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp đã dần được khắc phục. Với tổng nguồn kinh phí gần 14 tỷ đồng từ các nguồn lực, sự quan tâm của tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, trường đã được đầu tư nâng cấp các phòng học, xây mới nhà hành chính quản trị, công trình vệ sinh, sân trường, các trang thiết bị như máy tính, smarttivi, bàn ghế, sách giáo khoa… để phục vụ cho năm học mới.

Niềm vui chào đón năm học mới của học sinh Trường THCS Hương Lâm.

Thầy Trương Quốc Tâm - giáo viên Trường THCS Hương Lâm chia sẻ: “Để thực hiện đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của ngành và chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài sự chỉ đạo của phòng giáo dục, nhà trường, chúng tôi cũng đã sẵn sàng tâm thế để triển khai những hoạt động dạy học, ngoại khóa theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Sự quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khi thực hiện mục tiêu này”.

Với những học sinh lớp 1, lễ khai giảng năm nay thực sự ấn tượng bởi sự quan tâm, màn chào đón học sinh đầu cấp của nhà trường và các anh chị học sinh. Những tiếng hoan hô cổ vũ, những bàn tay nắm chặt của các cô đã thực sự giúp các em tự hơn trong môi trường hoàn toàn mới.

Chị Nguyễn Thị Thùy - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thiên Lộc (Can Lộc) đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con bước vào năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Thùy - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thiên Lộc (Can Lộc) chia sẻ: "Năm nay con vào lớp 1 - một môi trường hoàn toàn mới nên tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, tuần học làm quen, sự quan tâm của cô giáo đã giúp cháu tự tin hơn khiến tôi rất yên tâm".

Sáng nay, sắc màu khai giảng cũng rực rỡ trên vùng “chảo lửa túi mưa” thị xã Kỳ Anh. Đó là những chùm bóng bay và cờ hoa rực rỡ, là sân trường, góc lớp được trình bày đẹp mắt theo chủ đề xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn cho trẻ mầm non. Những sắc màu tươi vui tạo ấn tượng cho trẻ trong bước khởi đầu mới được làm nên từ công sức, tâm huyết và bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non trong suốt những ngày qua.

Không khí phấn khởi vui tươi sẽ để lại dấu ấn sâu đậm cho học sinh về ngày khai trường.

Cô Lê Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) cho hay: “Để tạo niềm vui, không khí hấp dẫn cho học sinh trong mỗi buổi đến trường, thời gian qua, tập thể giáo viên đã tranh thủ mọi thời gian trang trí lại cảnh quan, khuôn viên trường lớp. Cùng với đó, các cô cũng đã năng động, sáng tạo áp dụng linh hoạt trong việc triển khai dạy học theo phương pháp đổi mới, tổ chức các hoạt động theo chủ đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sự tin tưởng, ủng hộ của các bậc phụ huynh, sự quan tâm của địa phương và thành tích của tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh trong năm học vừa qua là hành trang để chúng tôi bước vào năm học mới”.

Niềm vui trong ngày khai giảng của các nhà trường càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn bởi sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ở tất cả các vùng miền để chia sẻ niềm vui với giáo viên, học sinh trong những giờ phút đầu tiên đón chào năm học mới. Những lời hỏi thăm ân cần, những cái bắt tay siết chặt và những món quà mang ý nghĩa tinh thần là nguồn động viên, là niềm kỳ vọng gửi gắm vào một thế hệ chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh vững tin bước vào năm học mới.

Một năm học mới lại bắt đầu! Năm học với quyết tâm bứt phá đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục đã được các nhà trường khởi động bằng những điều đẹp đẽ từ sự quan tâm của toàn xã hội. Chào năm học mới, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đang vững tin bước vào một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất.

Nhóm P.V