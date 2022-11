Chia sẻ của học sinh tiểu học Hà Tĩnh giành giải đặc biệt Cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em”

Bức tranh vẽ về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của em Võ Hoàng Lâm Phi (lớp 2B, Trường Tiểu học Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được trao giải xuất sắc Cuộc thi “Hoàng Sa – Trường Sa trong trái tim em” năm 2022.

Võ Hoàng Lâm Phi và người thân chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức cuộc thi.

Vừa trở về từ lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Hoàng Sa – Trường Sa trong trái tim em”, Võ Hoàng Lâm Phi chia sẻ: “Em cảm thấy mình may mắn đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Khi nhận được thông báo, em không dấu nổi niềm vui. Cuộc thi đã giúp học sinh chúng em học hỏi được nhiều điều bổ ích, giúp chúng em mạnh dạn, tự tin và thêm yêu quê hương, đất nước”.

Bức tranh vẽ về Hoàng Sa – Trường Sa của Lâm Phi đạt giải đặc biệt tại cuộc thi.

Theo Lâm Phi, em đã mất gần 1 tháng để hoàn thành tác phẩm. Trong quá trình đó, có sự tư vấn của cô giáo Tổng phụ trách đội, của mẹ (cũng đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Xuân Viên) và của người dì (đang mở xưởng dạy vẽ cho trẻ em tại địa phương).

“Tác phẩm này chính là hình ảnh bản thân em đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Ở đó có những chiến sỹ hải quân Việt Nam luôn hi sinh thầm lặng, ngày đêm canh gác để bảo vệ lãnh thổ và sự an toàn cho Nhân dân. Họ như những cánh chim - biểu tượng cho hoà bình và những chú cá heo - biểu tượng cho sự an toàn và chở che. Chúng em luôn ước mơ được một lần đến đảo để khám phá những điều thú vị…”, Lâm Phi chia sẻ về nội dung bức tranh của mình.

Trong quá trình hoàn thành bức tranh, Lâm Phi nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của giáo viên nhà trường cùng người thân trong gia đình.

Cô Nguyễn Thị Hiền Thương – Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Xuân Viên cho biết: “Nhà trường đã phát động toàn bộ học sinh tham gia. Từ gần 150 bài dự thi, trường đã chọn ra 18 bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Em Lâm Phi là học sinh có năng khiếu vẽ của trường. Sau khi có thể lệ, tôi đã hướng dẫn, tư vấn về ý nghĩa, nội dung, cùng em lên ý tưởng. Nhờ có tố chất, Lâm Phi hoàn thành khá nhanh”.

Lâm Phi có năng khiếu và đam mê với vẽ từ nhỏ. Khi 3 tuổi, em đã bắt đầu học vẽ từ người dì mở xưởng dạy vẽ tại địa phương. Dù ở trường hay ở nhà, em luôn dành nhiều thời gian để vẽ.

Lâm Phi yêu thích học vẽ từ khi nhỏ.

Chị Hoàng Thị Thùy – mẹ Lâm Phi cho biết: “Cháu rất thích vẽ. Ở nhà, nhiều khi cháu ngồi vẽ cả buổi mà không chán. Khi Lâm Phi tham gia cuộc thi, tôi cũng thường ở cạnh động viên, pha màu cho cháu khi vẽ”.

“Khi có các cuộc thi dành cho học sinh, nhà trường thường xuyên quan tâm tuyên truyền, động viên các em tham gia. Lâm Phi là học sinh xuất sắc của trường. Em hòa đồng có năng khiếu viết chữ và vẽ tranh đẹp”, cô Phan Thị Quỳnh Trang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên phấn khởi.

Cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” 2022 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Fanpage “Khăn quàng thắm mãi vai em” tổ chức. Trong thời từ ngày 27/7/2022 đến 2/9/2022, Ban tổ chức đã nhận được 800 tác phẩm dự thi gửi về từ nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Trên trang fanpage “Khăn quàng thắm mãi vai em” đã lựa chọn đăng tải 127 bức tranh, bài viết, video clip lọt vào vòng chung khảo để khán giả bình chọn. Kết hợp với điểm đánh giá của Ban giám khảo, 27 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn ở hai hạng mục Viết và Vẽ đoạt các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba.

Đức Đồng