Chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các phương chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra các phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Sáng nay (8/6), Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Phạm Ngọc Thưởng, Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Hà Nội.(Ảnh Báo Giáo dục và Thời đại)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với nỗ lực chung của ngành GD&ĐT, sự quan tâm của các địa phương, các tỉnh, thành đã kết thúc năm học cho học sinh 12, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác ôn tập kiến thức cho các em bằng hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương xây dựng kịch bản cụ thể, đưa ra các phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi; bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt và hiệu quả.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi, đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố lưu ý, quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi, việc coi thi, chấm thi và các khâu khác có liên quan; hỗ trợ tối đa cho các sở GD&ĐT trong việc thực hiện tốt chuyên môn, hỗ trợ học sinh chẩn bị sẵn sàng về kiến thức và tâm lý và các điều kiện cần thiết trước khi bước vào kỳ thi.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản ổn định như năm 2021, tiếp tục áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Văn bản hợp nhất số 02 ngày 4/5/2021 của Bộ GD&ĐT. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 7/7 và 8/7. Đến nay, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi. Công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi cũng đã được xây dựng kế hoạch với những nội dung, hướng dẫn cụ thể. Việc tập huấn cho lực lượng thanh tra, kiểm tra của Bộ và các địa phương cũng đang được triển khai. Toàn ngành cũng chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các phần việc khác như: rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Đồng thời, tập trung cao cho công tác chuẩn bị ra đề thi; phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu cả nước đã thông tin về tình hình công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại địa phương, đồng thời thảo luận các ý kiến đóng góp và kiến nghị, đề xuất các biện pháp trong việc xây dựng các phương án để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký tham gia, trong đó có 3.455 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp. Hiện nay, các trường đã hoàn thành kế hoạch dạy học, tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Ngành GD&ĐT cũng đã thành lập hội đồng thi; xây dựng phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Đặc biệt, các trường học đang tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp

Triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ kỳ thi nhấn mạnh: Để đảm bảo cho kỳ thi công bằng, minh bạch, việc tổ chức, công tác in sao, vận chuyển để thi vô cùng quan trọng. Đề nghị Sở GD&ĐT, thanh tra và lực lượng công an thực hiện nghiêm túc các quy trình đảm bảo an toàn, bảo mật.

Sở GD&ĐT cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nhân lực, nhân lực dự phòng cho kỳ thi; lưu ý việc kiểm soát tốt công tác an ninh trật tự trong phòng thi, đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong suốt kỳ thi; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cho thí sinh, phụ huynh về kỳ thi và thực hiện nghiêm túc quy chế trường thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt, Sở GD&ĐT cần tập trung tăng cường công tác tập huấn nội quy, quy chế thi cho đội ngũ cán bộ coi thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 1392/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/5/2022 như sau: Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện làm việc với ban chỉ đạo các tỉnh, kiểm tra tại các Sở GD&ĐT và hội đồng thi địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi: Giữ nguyên như năm 2021, năm 2022 thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở GD&ĐT. Kiểm tra công tác coi thi: Tổ chức với hình thức như năm 2021 (năm 2021 huy động gần 8000 cán bộ, giáo viên). Năm 2022 thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GD&ĐT, trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; mỗi đoàn có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia, mỗi điểm thi có 1 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi theo hướng dẫn. Kiểm tra công tác chấm thi: Thành lập 63 đoàn kiểm tra của Bộ tại 63 Sở GD&ĐT; mỗi đoàn từ 4 đến 5 người do Bộ GD&ĐT điều động từ các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học. Về kiểm tra công tác phúc khảo: Giữ ổn định như năm 2021 là kiểm tra lưu động tại một số Sở GD&ĐT: Thành lập 5 đoàn kiểm tra, kiểm tra từ 10 đến 15 Sở GD&ĐT. Về phía các Sở GD&ĐT: Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo Hướng dẫn 2188.

Anh Thư