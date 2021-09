Chủ tịch UBND tỉnh: Bám sát diễn biến dịch bệnh, linh hoạt thực hiện các phương án dạy và học

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị ngành giáo dục thành phố Hà Tĩnh cân đối, kết hợp cả hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và học tập đạt kết quả cao nhất.

Sáng 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra công tác chuẩn bị dạy, học năm học mới 2021-2022. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra tại Trường THCS Đại Nài (phường Đại Nài).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã kiểm tra thực tế tại các trường công lập: THCS Đại Nài (phường Đại Nài), Tiểu học Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập) và 2 trường mầm non tư thục: Mầm non Trí Đức (cơ sở 2), Mầm non Doremon.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, đại diện lãnh đạo TP Hà Tĩnh và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, năm học 2021-2022, thành phố có 50 trường trực thuộc, trong đó 39 trường công lập (từ mầm non đến THCS) và 14 trường dân lập, tư thục (11 trường mầm non, 3 trường phổ thông liên cấp).

Năm học 2021-2022, toàn thành phố tăng 32 nhóm, lớp ở cả 3 cấp mầm non, tiểu học và THCS với số học sinh tăng gần 1.700 em, trong đó tiểu học tăng nhiều nhất với 22 lớp, gần 1.000 học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập).

Trước những khó khăn do tác động của dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành GD&ĐT, các địa phương, trường học nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp, bố trí ổn định đội ngũ cán bộ giáo viên ở các nhà trường; quan tâm các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học thiết yếu, các vật tư phục vụ công tác phòng dịch... Thành phố tiếp tục trích ngân sách hỗ trợ để 100% lớp học theo chương trình mới có Smart Tivi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra khu vực bếp ăn, hậu cần Trường Mầm non tư thục Trí Đức (cơ sở 2).

Đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy học, rà soát tổng hợp tình hình thiết bị, điều kiện phục vụ dạy, học trực tuyến của giáo viên và học sinh, trên cơ sở đó có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng tập huấn giáo viên; xây dựng kịch bản, phương án tổ chức dạy học, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường.

Đối với cấp THCS, từ ngày 6/9/2021, đã tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch chung của tỉnh, có tổng số 6.342 học sinh THCS đã tham gia học trực tuyến, chiếm tỷ lệ 99,1%. Toàn cấp học còn 38 học sinh không có thiết bị để học tập trực tuyến, các trường đã ghép nhóm học tập, bố trí học tại phòng trực tuyến của giáo viên, đảm bảo 100% học sinh được tham gia học tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra tại Trường Mầm non tư thục Doremon.

Qua thực tế kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị dạy, học tại các trường trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao chính quyền thành phố và cán bộ giáo viên các trường đã thực hiện nghiêm hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, ngành giáo dục về công tác dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Mặc dù trong bối cảnh còn khó khăn nhưng thành phố đã huy động nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ khó khăn với giáo viên trong dạy trực tuyến do hạ tầng mạng chưa đồng bộ; đặc biệt, cán bộ, giáo viên các trường mầm non tư thục trong thời gian qua đã phải gián đoạn việc dạy học, ảnh hưởng đến đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vì vậy, thành phố cần bám sát tình hình, chỉ đạo các trường chủ động, linh hoạt các phương án, mô hình phù hợp khi học sinh quay trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và học tập đạt kết quả cao nhất.

Các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cân đối, kết hợp cả hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến; phân chia ca học, bố trí số học sinh trong lớp học phù hợp; giải lao tại chỗ… nhằm hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa các em học sinh.

Thanh Hoài – Lê Tuấn