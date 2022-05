Cô giáo Hà Tĩnh đạt giải nhì cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

Cô giáo Dương Thị Nga (SN 1986, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa giành giải nhì Cuộc thi giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Vừa trở về sau lễ tổng kết và trao giải cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông, Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức tại Nghệ An ngày 14/5, cô giáo Dương Thị Nga chia sẻ niềm vui khi mình vinh dự là đại diện duy nhất của ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia vòng 2 cuộc thi và đạt giải nhì.

Cô Nga thường xuyên tìm hiểu bổ sung các kiến thức liên quan đến an toàn giao thông trên sách báo

“Cuộc thi được phát động từ tháng 12/2021 đến hết ngày 20/4/2022 trên cả nước. Ở vòng 1 với nội dung trả lời câu hỏi trắc nghiệm và viết bài tự luận, tôi đã tìm hiểu thêm nhiều tài liệu trên Internet, trong sách báo để hoàn thiện phần thi được tốt. Tôi còn tìm hiểu thực tế tình hình an toàn giao thông trong học đường ở địa phương để từ đó có những liên hệ thực tiễn bổ sung góp phần sinh động nôi dung bài viết của mình” - cô Dương Thị Nga chia sẻ.

Sau vòng 1, Ban Tổ chức đã chọn 30 giáo viên xuất sắc dự thi tiếp vòng 2. Các giáo viên sẽ thực hiện tiết giảng mẫu và quay video gửi tới Ban Tổ chức với nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và giảng dạy ở địa phương.

Cô giáo Dương Thị Nga đạt giải nhì tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

Cô Dương Thị Nga cho biết: “Khi nhận được thông tin mình lọt vào tốp 30 giáo viên xuất sắc toàn quốc, bản thân tôi rất vui mừng nhưng cũng lo lắng bởi vòng 2 sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi các phương tiện đồ dùng tại trường còn nhiều hạn chế, trong khi tài liệu nghiên cứu vẫn ở mức chung, chưa có tính thực tiễn tại trường.

Nhờ sự giúp đỡ, tư vấn của Ban Giám hiệu cũng như các đồng nghiệp, sau khi xây dựng được bài giảng, tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền có hiệu quả các tài liệu về an toàn giao thông. Bằng việc đưa các clip lên màn hình cũng như sử dụng các giáo cụ trực quan, bài giảng trở nên sinh động hơn, học sinh chăm chú và hứng thú tiếp thu kiến thức bài học”.

Cô giáo Nga luôn đam mê, nhiệt huyết trong công việc.

Thầy giáo Trần Trung Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thành cho biết: “Tại cuộc thi, nhà trường vinh dự có cô giáo Dương Thị Nga đạt giải nhì và 2 học sinh đạt giải khuyến khích. Đây là niềm vui, vinh dự lớn của nhà trường cũng như ngành giáo dục Hà Tĩnh. Ở trường, cô Nga là giáo viên trẻ năng nổ, nhiệt tình, say mê trong công việc, nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện. Cô đã lồng ghép các kiến thức về giao thông một cách trực quan để học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt. Qua đó, đã bồi dưỡng ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh và cùng nhau lan tỏa văn hóa giao thông trong môi trường học đường”.

Đức Đồng