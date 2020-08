Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Tĩnh diễn ra nghiêm túc, an toàn tuyệt đối

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung soát xét, hoàn thiện tất cả các điều kiện để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra nghiêm túc, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Sáng nay (6/8), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại các điểm thi ở Nghi Xuân, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo Ban VH-XH (HĐND tỉnh), Sở GD&ĐT cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các thành viên đã đến kiểm tra các điểm thi Trường THPT Nguyễn Du, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân), Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà) và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng lưu giữ đề thi, bài thi của điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi đã được các nhà trường phối hợp với các đơn vị có liên quan cơ bản hoàn tất.

Trong đó, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành việc phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi; sắp xếp chu đáo nơi ăn, nghỉ của cán bộ coi thi.

Kiểm tra thực tế về việc bố trí phòng thi của Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà).

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, các nhà trường và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Để kỳ thi diễn ra thành công, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các điểm thi bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT, tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế để triển khai kỳ thi đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Các điểm thi chuẩn bị các bảng thông báo, hướng dẫn thí sinh tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu Sở GD&ĐT cùng với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương nhanh chóng soát xét mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi; bố trí chu đáo các điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát kỳ thi của Bộ GD&ĐT về tại Hà Tĩnh; chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc chấm thi, lưu giữ bài thi đảm bảo an toàn tuyệt đối; có các phương án dự phòng về cán bộ coi thi, địa điểm thi và các điều kiện về cơ sở vật chất để ứng phó khi có sự cố xảy ra; rà soát kỹ lưỡng các giáo viên, cán bộ phục vụ và học sinh thuộc diện cách ly do dịch để hướng dẫn thi vào đợt sau theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Công an tỉnh cần chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

“Thời gian từ nay đến khi diễn ra kỳ thi không còn nhiều, các cấp, ngành và địa phương cần vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt để soát xét, hoàn thiện tất cả các điều kiện nhằm mục tiêu đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, khách quan, chất lượng và an toàn tuyệt đối” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày (9 -10/8). Hà Tĩnh có trên 15.000 thí sinh tham gia tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng với chính quyền các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Phúc Quang - Anh Tấn