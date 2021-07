Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hương Sơn

Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ động các điều kiện, phương án để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 4 điểm thi trên địa bàn.

Chiều nay (6/7), Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm cùng ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại một số điểm thi trên địa bàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Hương Sơn có 1.518 thí sinh đăng ký dự thi. Huyện đã bố trí 4 điểm thi chính thức tại các trường: THPT Hương Sơn, THPT Cao Thắng, THPT Lê Hữu Trác và THPT Lý Chính Thắng với 67 phòng thi, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt đảm bảo theo quy định. Trong ảnh: Điểm thi Trường THPT Hương Sơn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo ngành y tế và các nhà trường tiến hành phun thuốc khử khuẩn, bố trí nhân viên y tế túc trực thực hiện công tác giám sát sức khoẻ cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Ngoài ra, mỗi điểm thi cũng được bố trí các phòng cách ly phục vụ thí sinh có các biểu hiện như: ho, sốt, khó thở… Trong ảnh: Bố trí khu vực phòng chờ, dự phòng tại Trường THPT Lê Hữu Trác.

Trước đó, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn cũng đã kịp thời hỗ trợ 3.550 khẩu trang y tế và 80 chai dung dịch sát khuẩn từ nguồn Quỹ phòng, chống Covid-19 cho 4 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm đề nghị các ban, ngành có liên quan và Hội đồng thi đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đúng quy chế, đặc biệt là thực hiện tốt các phương án, tình huống trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt kỳ thi.

Hữu Trung