Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đánh giá cao quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tại Hà Tĩnh.

Sáng 21/6, Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Hà Tĩnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, hội đồng thi Hà Tĩnh có 35 điểm thi với hơn 17.000 thí sinh đăng ký tham gia; trong đó: giáo dục phổ thông 14.175 thí sinh, giáo dục thường xuyên 3.074 thí sinh. Về cơ bản nội quy, quy chế các kỳ thi vẫn giữ nguyên như năm trước.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào kỳ thi, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác ôn tập, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho các em.

Ngoài những lần thi thử do các nhà trường, phòng GD&ĐT tổ chức, Sở GD&ĐT cũng đã tổ chức 1 lần thi thử bằng hình thức thi trực tiếp và nhiều lần thi trực tuyến để các nhà trường đánh giá năng lực học sinh, điều chỉnh kế hoạch dạy học hợp lý.

Hiện nay, Sở GD&ĐT, ngành liên quan tập trung cao công tác chuẩn bị kỳ thi. Các trường đã hoàn thành đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi, thành lập hội đồng thi.

Việc xây dựng phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi; công tác in sao đề, vận chuyển bài thi, coi thi, làm phách chấm thi cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trao đổi với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thành viên Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 lưu ý các vấn đề về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực in sao đề thi, khu vực coi thi, chấm thi...

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT Huỳnh Văn Chương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của Hà Tĩnh.

Cục trưởng đề nghị Hà Tĩnh tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, đáp ứng các quy định hiện hành. Quá trình tổ chức kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải thường xuyên kết nối với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để kịp thời báo cáo và triển khai các phần việc theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đối với Hà Tĩnh. Với những ý kiến góp ý của đoàn, Ban chỉ đạo kỳ thi nghiêm túc tiếp thu, đồng thời giao các thành viên tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi diễn ra từ 27 - 30/6 đảm bảo an toàn, thành công.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà)...

... và điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh).

Anh Thư – Anh Tấn