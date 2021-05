Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức 2 kỳ thi nghiêm túc, an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã đặt ra yêu cầu này tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức các kỳ thi sắp tới.

Chiều nay (11/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, để đảm bảo trường học an toàn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, ngay sau khi Hà Tĩnh xuất hiện ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Sở Sở GD&ĐT đã kịp thời chỉ đạo các trường thực hiện quyết liệt việc đẩy nhanh thời gian thi học kỳ II. Ngoài học sinh khối 9 và khối 12 tiếp tục việc học và ôn tập tại trường, các nhà trường linh hoạt tổ chức dạy học, ôn tập trực tuyến cho các khối lớp còn lại.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh báo cáo công tác phòng chống dịch và chuẩn bị các kỳ thi.

Hiện nay, ngành đang tập trung cao chuẩn bị các nội dung cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 - 3/6 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 6/7 - 9/7.

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 17.300 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và hơn 15.600 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT. Về cơ bản nội quy, quy chế các kỳ thi vẫn giữ nguyên như năm trước.

Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, mỗi kỳ thi, Sở GD&ĐT dự kiến thành lập 35 điểm thi, mỗi điểm thi có ít nhất 3 phòng dự phòng. Phương án in sao đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, làm phách chấm thi cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm: Sở đã cử cán bộ làm nhiệm vụ tại các kỳ thi và chuẩn bị xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Cùng với đó, Sở đã chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ và học sinh dự thi tại các điểm thi phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế; các trường hợp F0 được miễn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT; các trường hợp F1 dự thi tại một điểm thi riêng và các trường hợp F2, F3 dự thi tại các phòng thi riêng tại các điểm thi…

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh: Về phía ngành công an, sẽ bố trí lực lượng cụ thể phục vụ ở từng điểm thi và trong quá trình bảo vệ, vận chuyển đề thi, bài thi...

Tại hội nghị, đại biểu các ban, ngành, địa phương đã có những ý kiến đóng góp trong việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh tham gia kỳ thi, việc cân đối mức thu phí kỳ thi lớp 10 THPT…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Để 2 kỳ thi sắp tới diễn ra đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, chất lượng và an toàn, các trường học trên địa bàn cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho đội ngũ học sinh khối 9 và khối 12 đang học tại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19, Sở Sở GD&ĐT, Sở Y tế và Công an tỉnh cần có kịch bản tổ chức kỳ thi với từng tình huống cụ thể. Trước mắt, cần phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi.

Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình kỳ thi diễn ra; ngành y tế xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên và các biện pháp an toàn phòng chống dịch tại các điểm thi.

Các địa phương, các ngành liên quan phối kết hợp chặt chẽ với ngành giáo dục cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của mình, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Thúy Ngọc