Hà Tĩnh tuyển dụng thêm 229 giáo viên, nhân viên hành chính

Nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong năm học mới, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh cùng các địa phương đã và đang gấp rút thực hiện việc tuyển dụng 229 biên chế viên chức năm học 2023 - 2024.

Là một trong những địa phương thực hiện sớm công tác tuyển dụng giáo viên, đến nay, huyện Can Lộc đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024. Theo đó, UBND huyện đã niêm yết công khai thông báo về thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự phỏng vấn kiến thức chuyên ngành ở vòng 2 trên Cổng thông tin điện tử và tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Năm học 2023 - 2024, bậc tiểu học ở Hà Tĩnh được tuyển 185 giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết: “Công tác tuyển dụng biên chế viên chức giáo dục trên địa bàn được huyện hết sức quan tâm, triển khai bài bản. Trước đó, từ ngày 19/6, huyện đã thông báo rộng rãi việc tuyển dụng trên các phương tiên thông tin đại chúng. Việc nhận phiếu đăng ký dự tuyển được triển khai ngay sau đó và kết thúc vào ngày 19/7. Qua vòng 1, có 33 thí sinh tiếp tục bước vào vòng 2 để tuyển chọn 10 chỉ tiêu giáo viên tiểu học và 2 thí sinh cùng cạnh tranh 1 vị trí nhân viên hành chính. Dự kiến vòng 2 sẽ thực hiện vào ngày 19/8”.

Quyết tâm hoàn thành sớm công tác tuyển dụng giáo viên, tạo điều kiện cho các nhà trường bố trí, sắp xếp đội ngũ chuẩn bị cho năm học mới, thị xã Kỳ Anh cũng đã triển khai sớm công tác tuyển dụng.

Việc tuyển dụng sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc bổ sung đội ngũ, chủ động tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các giáo viên. Ảnh: Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh tiểu học ở Thạch Hà.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Kỳ Anh thông tin: “Năm nay, các trường đại học cấp bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên nên việc tuyển dụng thuận lợi hơn. Nguồn nhân lực tuyển dụng dồi dào, chất lượng tuyển dụng chắc chắn sẽ được nâng lên. Theo quyết định của tỉnh, năm nay, chúng tôi được tuyển dụng 17 chỉ tiêu, trong đó có 16 giáo viên tiểu học và 1 vị trí kế toán mầm non nhưng có 67 phiếu đăng ký dự tuyển. Dự kiến 11/8, thị xã sẽ triển khai vòng 2 để phỏng vấn sát hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí tuyển dụng”.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh được tuyển dụng 229 biên chế viên chức giáo dục. Trong đó, bậc mầm non có 10 giáo viên và 7 nhân viên hành chính; bậc tiểu học 185 giáo viên và 3 nhân viên hành chính; bậc THCS là 6 nhân viên hành chính; bậc THPT 8 giáo viên và 10 nhân viên hành chính. Căn cứ vào số viên chức còn thiếu so với biên chế được giao, năm học này, số chỉ tiêu được tuyển dụng của các huyện là: Cẩm Xuyên 48, Kỳ Anh 39, Nghi Xuân 23, Hương Khê 23, Thạch Hà 20, Can Lộc 11, Lộc Hà 8, Vũ Quang 2; thị xã Kỳ Anh 17, TX Hồng Lĩnh 4, thành phố Hà Tĩnh 16; Sở GD&ĐT 18.

Cùng với các huyện, thành phố, thị xã, công tác tuyển dụng giáo viên ở bậc THPT cũng đã được Sở GD&ĐT chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Thầy Nguyễn Ngọc Lê Nam - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT cho biết: “Năm nay, bậc THPT được tuyển dụng 18 chỉ tiêu (gồm 8 giáo viên và 10 nhân viên) nhưng có tới 51 người tham gia. Qua tuyển chọn vòng 1 với nội dung kiểm tra kiến thức chung, có 44 thí sinh tiếp tục được tham gia vòng 2. Quá trình tuyển dụng biên chế viên chức giáo dục được ngành thực hiện đảm bảo quy trình, quy định, công khai, minh bạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh”.

Căn cứ vào số lượng lớp học và số giáo viên hiện có, năm nay, bậc mầm non được tuyển 10 giáo viên.

Thực tế cho thấy, năm nay, việc tuyển dụng biên chế viên chức ngành GD&ĐT diễn ra khá thuận lợi khi nguồn nhân lực dồi dào. Hầu hết các địa phương đều có số lượng thí sinh nộp sơ khá nhiều như: huyện Thạch Hà 102 hồ sơ/20 chỉ tiêu; huyện Cẩm Xuyên 93 hồ sơ/48 chỉ tiêu; thành phố Hà Tĩnh 58 hồ sơ/16 chỉ tiêu….

Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xét tuyển vòng 1 và chuẩn bị các điều kiện cho vòng 2. Đó cũng là yếu tố để các địa phương quyết tâm hoàn thành công tác tuyển dụng giáo viên trước ngày 31/8 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Anh Thư - Phong Linh