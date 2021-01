Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Hữu Thái (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông cho 412 giáo viên, học sinh.