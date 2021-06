Hơn 15.600 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục, nghe hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường THPT nơi được lựa chọn làm hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Các sở, ban, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi, đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi; chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, phục vụ giáo viên coi thi. Ngành y tế tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động khi có tình huống bất ngờ. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã phân công cắm chốt tại mỗi điểm thi.