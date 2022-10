Hương Sơn: Nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Với tinh thần nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó, các trường học ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã huy động nhân lực dọn trường lớp sau lũ để đón học sinh đi học trở lại.

Video: Giáo viên Trường Mầm non Kim Hoa tất bật dọn dẹp phòng học sau lũ

Bị ngập sâu đến 1,4m do mưa lũ từ ngày 29/9, đến chiều 1/10, điểm chính của Trường Mầm non Kim Hoa ở thôn Hội Sơn vẫn ngập sâu trong nước. Được biết, đợt lũ này đã khiến cho 165 em học sinh ở 2 điểm trường không thể đến trường trong nhiều ngày.

Trong khi đó, điểm lẻ của Trường Mầm non Kim Hoa thuộc thôn Kim Sơn trước đó bị ngập 0,8m, nay nước lũ đã rút nên trong 2 ngày 30/9 và 1/10, nhà trường đã huy động gần 70 người bao gồm giáo viên, nhân viên, đoàn viên thanh niên trong xã đến trường dọn dẹp, vệ sinh.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, cán bộ, giáo viên nhà trường đã dọn dẹp trang thiết bị lên tầng 2 tránh lũ. Vì thế, hiện tại, điểm lẻ của Trường Mầm non Kim Hoa chỉ bị hư hỏng một số đồ chơi ngoài trời, bàn ghế, một số khu vực trải nghiệm trong và ngoài lớp...

Cô Trần Thị Hà – Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Hoa cho biết: “Khi nước lũ dần rút tại điểm trường lẻ, chúng tôi đã tăng cường lực lượng đến trường dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập. Dù khối lượng bùn đất nhiều, công việc ngổn ngang nhưng với mong muốn giúp học sinh sớm trở lại trường nên mọi người tập trung cao cho công việc. Hiện tại, điểm trường chính vẫn ngập khá sâu, nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mực nước, luôn sẵn sàng tinh thần “nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó”.

Tại Trường Tiểu học Kim Hoa (xã Kim Hoa), nước lũ cũng đã khiến toàn bộ ngôi trường ngập sâu hơn 1m. Đến chiều 1/10, khi nước lũ đã rút dần khỏi các phòng học, nhà trường đã huy động hơn 130 người bao gồm giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên tới dọn dẹp, kê lại bàn ghế. Riêng sân trường, nước lũ vẫn chưa rút hết nên chưa thể vệ sinh.

Nước lũ rút khá chậm, con đường vào Trường Tiểu học Kim Hoa ngập khá sâu nên thuyền vẫn là phương tiện duy nhất để giáo viên, phụ huynh có thể đi vào để dọn dẹp phòng học.

Cô Trần Thị Mỹ Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Hoa cho biết: “Chiều 1/10, khi nước lũ rút dần, chúng tôi đã huy động giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên... đến trường dọn dẹp bùn non, tẩy rửa dụng cụ học tập, sắp xếp lại bàn ghề trong lớp học. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp để có thể đón các em học sinh quay trở lại trường vào thời gian sớm nhất”.

Tại Trường Mầm non An Hòa Thịnh, điểm trường lẻ thuộc thôn Nậy (xã An Hòa Thịnh) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Vì thế, khi nước rút, 26 giáo viên của trường đã nhanh chóng ra quân làm công tác vệ sinh trường lớp.

Cô Trần Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Hòa Thịnh cho biết: “Lũ rút đã để lại một lớp bùn non trong các lớp học và sân chơi, vì thế, các giáo viên phải cẩn thận lau chùi, quét dọn từng phòng học, từng món đồ chơi."

Đến nay, công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp tại điểm lẻ của Trường Mầm non An Hòa Thịnh cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào thứ 2 tuần tới.

Để khắc phục hậu quả do mưa lũ, trước mắt, đối với các trường, điểm trường nước lũ đã rút, phòng đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn để phòng chống các dịch bệnh sau lũ. Thứ 2 tuần tới, những nơi lũ đã rút hoàn toàn, các trường hoàn thành việc dọn dẹp thì sẽ trở lại dạy học bình thường. Đối với những nơi nước đang ngập sâu thì vẫn sẽ nghỉ học, khi đủ điều kiện trường lớp mới cho học sinh quay trở lại trường. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn - Nguyễn Trường Giang Cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống cho Nhân dân vùng ngập lụt Trước tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống cho Nhân dân vùng ảnh hưởng.

Đập Nhâm Xá xuống cấp, mất an toàn trong mùa mưa lũ Hơn 35 năm nay, đập Nhâm Xá (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không được cải tạo, sửa chữa khiến nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh Mặc dù mưa đã giảm hơn so với ngày hôm qua, song do mực nước các sông xuống chậm nên nhiều địa phương thuộc vùng trũng ở huyện Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn ngập sâu trong biển nước.

Anh Thùy