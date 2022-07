Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh: An toàn, nghiêm túc, nhân văn

Với sự quan tâm, đồng hành của cả cộng đồng, gần 17.400 thí sinh đã khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều cảm xúc. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Hà Tĩnh đã hoàn thành các mục tiêu an toàn, nghiêm túc, nhân văn.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Mai Thúc Loan rời trường thi trong tâm thế thoải mái.

Đồng hành, chia sẻ với thí sinh trong những ngày vượt “vũ môn”

Bắt đầu từ chiều ngày mồng 6/7, đến chiều 8/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành môn thi cuối cùng (Ngoại ngữ), khép lại năm học đầy khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Vượt qua những thử thách, với sự hỗ trợ của các nhà trường, thầy cô, gia đình, bè bạn trong quá trình dạy học, ôn luyện, các thí sinh đã tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tự tin thực hiện ước mơ.

Trường thi ngày hè năm nay có được sự thuận lợi của thời tiết với những trận mưa dông bất chợt làm dịu không khí “nóng bỏng” của trường thi. 4 buổi thi đã diễn ra khá thuận lợi, đề thi bám sát chương trình, có sự phân hóa rõ để đạt mục tiêu 2 trong 1 của kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Thí sinh điểm thi THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) thảo luận sau khi kết thúc môn thi.

Theo đánh giá của các thí sinh, về cơ bản nội dung kiến thức đề thi các môn bám sát chương trình cốt lõi và đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Với sự phân bố các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao phù hợp, đề thi không làm khó đối tượng chỉ đăng ký thi tốt nghiệp nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa học sinh.

Em Nguyễn Phan Quỳnh Thương - thí sinh ở điểm thi THPT Vũ Quang cho biết: “Dù đề thi có sự phân hóa rõ ràng, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức và sự quyết tâm thực hiện ước mơ đại học nên trong suốt quá trình làm bài, em đã cố gắng bình tĩnh, tự tin và cẩn trọng để thể hiện những kiến thức đã được học qua bài làm”.

Các bậc phụ huynh đồng hành cùng con em trong suốt kỳ thi quan trọng.

Đồng hành với thí sinh trong suốt 2,5 ngày diễn ra kỳ thi là sự quan tâm lo lắng của bố mẹ, kỳ vọng của các thầy cô giáo, sự đồng hành hỗ trợ của cả cộng đồng và đặc biệt là các lực lượng tình nguyện tại 35 điểm thi. Đó đã là hậu phương vững chắc, là động lực tiếp sức cho các sĩ tử trong hành trình vượt “vũ môn”.

Chị Nguyễn Thị Bình, mẹ của thí sinh ở điểm thi Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) cho biết: “Qua những ngày đồng hành với con, tôi cảm thấy được chia sẻ bởi sự tiếp sức của các lực lượng. Đó là sự động viên lớn đối với thí sinh, gia đình trong những ngày đầy áp lực”.

Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc

Lực lượng chức năng trực bảo đảm an ninh trật tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Để đảm bảo cho kỳ thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, ngành giáo dục đã thực hiện tốt các bước đi từ việc bảo mật đề thi, in sao, vận chuyển, bảo vệ đề, niêm phong đề thi, bài thi… Cùng với lực lượng thanh tra cắm chốt tại các điểm thi, các đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất, ngành Công an cũng đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài, phân luồng giao thông tại các điểm thi.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: “Từ sự chủ động trong việc tham mưu, xây dựng kế hoạch, Công an tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ thực hiện các phương án đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi. Ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ đã góp phần làm nên một kỳ thi trọn vẹn”.

Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi đã được tập huấn bài bản, chu đáo trước khi diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Hà Tĩnh đã khép lại với những hình ảnh, dư âm đẹp. Thành công này được làm nên từ sự chuẩn bị chu đáo trong các khâu xây dựng kế hoạch, sự vào cuộc của tất cả các lực lượng, các chính quyền địa phương.

Theo đó, tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi được tập huấn đầy đủ, bài bản; thí sinh được các nhà trường, các hội đồng thi phổ biến nội quy, quy chế thi đầy đủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Hà Tĩnh đã khép lại với những hình ảnh, dư âm đẹp.

Đi qua những cung bậc cảm xúc phấp phỏng, lo âu, căng thẳng, áp lực, các thí sinh Hà Tĩnh đã khép lại 12 năm đèn sách với sự nhẹ nhàng, thoải mái. Ở phía trước là bầu trời đầy ước mơ, khát vọng đang chờ đón các em trên hành trình mới.

Với sự chu đáo trong công tác chuẩn bị và việc thực hiện nghiêm túc tinh thần của Ban Chỉ đạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yếu tố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi được giữ vững, không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Nhóm P.V