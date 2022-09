Lan tỏa giá trị hạnh phúc trong trường học ở Hà Tĩnh

Những tuần đầu tiên của năm học mới, chủ đề xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh như một thông điệp truyền đi tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực không ngừng đổi mới của ngành GD&ĐT.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Đã đi hết tuần thứ 2 của năm học mới, nhưng dư âm của lễ khai giảng, của ngày hội rước đèn trông trăng ngập tràn niềm vui vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của học sinh (HS) Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ. Mong muốn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi HS đã trở thành mục tiêu lớn nhất của nhà trường. Thế nên, mỗi sự kiện, một sân chơi là thêm một cơ hội để các em được trải nghiệm, được hòa đồng, được thể hiện năng khiếu, sở trường.

Hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng nhân dịp tết trung thu của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.

Em Hoàng Bảo Hiền, HS lớp 3B cho biết: “Trung thu vừa qua, chúng em đã được làm đèn lồng, nặn tò he. Em rất vui khi sản phẩm của mình và các bạn đều được cô giáo khen. Điều đó giúp em tự tin hơn đối với những bài tập thực hành ở lớp”.

Niềm hạnh phúc được đến trường cũng lan tỏa trên những nụ cười, sự hào hứng của mỗi HS trong từng lớp học. Sự đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sự tương tác giữa cô và trò đã làm cho việc học tập trở nên nhẹ nhàng, đầy cảm hứng.

Những bài hát, múa sôi động giúp cô trò có thêm năng lượng tích cực trong những giờ học.

Cô Trần Thị Tình - giáo viên chủ nhiệm lớp 3B cho biết: “Kiến thức ôn bài được chúng tôi lồng ghép trong những trò đố vui. Quá trình triển khai bài mới, giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ, gợi ý để kích thích sự sáng tạo của HS, đồng thời luôn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng suy nghĩ của các em. Sau mỗi giờ học nghiêm túc là những bài hát, múa sôi động với sự tham gia của cô và trò, giúp xua tan những mệt mỏi, tạo không khí hào hứng cho HS trong học tập”.

Hoạt động nhóm giúp học sinh phát huy các kỹ năng sống.

Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để mỗi ngày đến trường của giáo viên, HS là một ngày vui, từ năm học 2019-2020, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ đã triển khai thí điểm mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Hoạt động của các câu lạc bộ cũng giúp học sinh phát triển năng khiếu, sở trường.

Cô Phạm Thị Phương Lê - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ chia sẻ: “Đi qua những tháng ngày khó khăn vừa học hỏi, vừa triển khai thực hiện, mô hình “Trường học hạnh phúc” của chúng tôi ngày càng hình thành rõ nét. Đó không chỉ là sự thay đổi của cảnh quan môi trường, mà quan trọng là sự đổi thay trong suy nghĩ, thái độ, hành động của các bậc phụ huynh, của mỗi giáo viên và HS. Trên nền tảng tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, niềm hạnh phúc đã trở thành động lực để giáo viên phát huy hết trách nhiệm, tâm huyết, HS tích cực học tập, rèn luyện”.

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ được học tập trong môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng đã trở thành mục tiêu lớn của các trường trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Cô Võ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Hạ chia sẻ: “Xây dựng môi trường hạnh phúc ở trường chúng tôi được bắt đầu bằng việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đó là chú trọng không gian vui chơi phù hợp với lứa tuổi; là việc đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi; nguồn thực phẩm cho trẻ được lựa chọn, đảm bảo an toàn vệ sinh… Đặc biệt, trẻ phải cảm nhận được sự yêu thương, được đối xử công bằng, có cảm giác an toàn và được tôn trọng”.

Mỗi mảng tưởng, góc lớp ở Trường Mầm non Thạch Hạ đều được các giáo viên trang trí trở thành góc học tập của các bé.

Theo đó, việc lan tỏa niềm yêu thương trong nhà trường còn được thể hiện bằng những cái ôm, động tác chào đón của giáo viên khi HS đến lớp, cái vẫy chào tạm biệt vào cuối ngày, hay sự quan tâm, chăm sóc đối với các em trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Sự động viên khích lệ là phương pháp các giáo viên nhà trường dành cho học sinh.

Không gian thân thiện, an toàn; HS mến cô, yêu trường, yêu lớp; phụ huynh tôn trọng, tin tưởng gửi gắm; giáo viên vui vẻ, hạnh phúc, đó là môi trường lý tưởng để chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Lan tỏa hạnh phúc…

Từ chủ trương của Bộ GD&ĐT, công văn của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và hiệu quả từ những mô hình đầu tiên ở Hà Tĩnh, năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở tất cả các địa bàn. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Tĩnh trong việc thực hiện chủ đề của năm học.

Cảnh quan Trường Mầm non Thạch Hạ tạo cảm giác thoải mái, thân thiệ n cho học sinh trong mỗi buổi đến trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Để hướng tới mục tiêu tạo môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, dân chủ trong các nhà trường, việc xây dựng “Trường học hạnh phúc” là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hiện tại, Sở GD&ĐT cũng đang hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí về xây dựng “Trường học hạnh phúc” để sớm ban hành. Tuy nhiên, xây dựng “Trường học hạnh phúc” không phải là phong trào mà là cả một quá trình, vì thế, việc xây dựng phải có lộ trình, triển khai một cách chắc chắn; các tiêu chí lựa chọn phải phù hợp với điều kiện của từng trường, từng địa phương. Trước mắt, việc xây dựng “Trường học hạnh phúc” sẽ tập trung chủ yếu ở bậc mầm non, tiểu học”.

Với sự quan tâm, vào cuộc của các địa phương, nhiều ngôi trường đã được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Trên tinh thần chỉ đạo của ngành qua hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, các địa phương và cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng đang tiếp cận dần các nội dung, tiêu chí về xây dựng “Trường học hạnh phúc” như: môi trường; dạy và học; các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.

“Trước mắt, chúng tôi đã chủ động tham mưu địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp. Cùng với sự chung tay của các bậc phụ huynh trong việc hỗ trợ nguồn lực, ngày công, các nhà trường tiếp tục tạo khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện để tạo nên sự thư thái, những xúc cảm đẹp, tiếp thêm niềm vui cho HS, giáo viên trong những buổi đến trường”, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn thông tin.

Giáo viên Trường Tiểu học Mai Phụ đã năng đội đổi mới phương pháp, tạo cảm hứng cho học sinh trong những giờ học.

Để lan tỏa niềm hạnh phúc đến với mỗi giáo viên và HS trong xây dựng “Trường học hạnh phúc”, vai trò của hiệu trưởng hết sức quan trọng. Đó là người truyền cảm hứng, tạo điều kiện để giáo viên, HS phát huy năng lực, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua của ngành.

Cô Nguyễn Thị Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Phụ (Lộc Hà) chia sẻ: “Để tạo môi trường thân thiện, hiện tại, chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Từ việc lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng, mỗi cán bộ, giáo viên, HS đã và đang từng bước điều chỉnh hành vi, ứng xử của mình trong các tình huống. Cứ như thế, ý nghĩa của trường học hạnh phúc sẽ thấm dần vào ý thức mỗi giáo viên, HS, phụ huynh theo cách tự nhiên nhất”.

Trường học hạnh phúc là nơi giáo viên và học sinh đều cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ và tôn trọng.

Quyết tâm xây dựng trường học hạnh phúc đã được tạo động lực bởi sự quan tâm, vào cuộc của chính quyền địa phương. Ngoài hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, lời chúc mừng và niềm hy vọng gửi gắm trong ngày lễ khai trường, ở các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà, Đức Thọ... còn nhận được những món quà đầy ý nghĩa.

Thay cho các bó hoa tươi rực rỡ là những cây hạnh phúc xanh tươi. Đó không chỉ là tình cảm, là mong muốn góp phần tạo không gian trường học thân thiện mà còn là thông điệp về sự đồng hành của địa phương đối với các nhà trường trong việc chung tay xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc.

Thư viện xanh là không gian lý tưởng tạo cảm hứng cho học sinh Trường Tiểu học Mai Phụ (Lộc Hà) trong hoạt động đọc sách.

Hà Tĩnh đang bước vào một năm học tràn đầy khí thế và quyết tâm mới, trong đó, chủ đề xây dựng “Trường học hạnh phúc” đang được các nhà trường nỗ lực thực hiện, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm chia sẻ nhiều hơn đến HS. Tuy nhiên, để lan tỏa những giá trị yêu thương để HS được an toàn và tôn trọng, thì sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương là động lực, yếu tố quan trọng góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng nên những ngôi trường hạnh phúc.

Thúy Ngọc