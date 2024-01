Linh hoạt, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho học sinh để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Chiều 18/1, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 và phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Việc sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác cải cách hành chính được đánh giá cao, xếp tốp đầu khối các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên báo cáo kết quả học kỳ 1.

Các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, các trường mầm non đã nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cấp phổ thông tích cực đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; tăng cường thực hành, thí nghiệm; tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của các em; thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở cấp trường mầm non đạt tỷ lệ 77,8%; tiểu học 83,64%; THCS 79,59%; THPT 73,68%.

Ngành cũng đã tổ chức thành công các kỳ thi: chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 cho 100 thí sinh; chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và 12; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những hạn chế trong kỳ học vừa qua, đồng thời đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

Theo đó, thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng dạy học, ôn tập, hỗ trợ học sinh cuối cấp để củng cố và nâng cao chất lượng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2024; triển khai phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT Chuyên Hà Tĩnh và thi chọn học sinh giỏi năm học 2024 - 2025; chuẩn bị tốt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 5, 9, 12.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện có hiệu quả xã hội hóa giáo dục... để đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam” trong ngành giáo dục.

Anh Thư