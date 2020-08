Nghi Xuân công bố các quyết định thành lập trường học sau sáp nhập xã

Sau khi thành lập xã Đan Trường trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Đan và xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa có các quyết định thành lập trường mầm non và tiểu học trên địa bàn.

Chiều 27/8, xã Đan Trường tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học Đan Trường.và Trường Mầm non Đan Trường

Tại buổi lễ, UBND xã Đan Trường đã công bố Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thành lập Trường Tiểu học Đan Trường trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Đan với Trường Tiểu học Xuân Trường.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao quyết định thành lập Trường Tiểu học Đan Trường

UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ định bà Dương Thị Trang (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Trường) tạm thời giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Trường; chỉ định tạm thời 2 phó hiệu trưởng là bà Trần Thị Thúy Hà – nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Trường và ông Nguyễn Tiến – nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đan.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa Ban Giám hiệu 2 Trường Tiểu học Đan Trường và Mầm non Đan Trường

Bên cạnh đó, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã quyết định thành lập Trường Mầm non Đan Trường trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Xuân Đan với Trường Mầm non Xuân Trường theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện.

Đồng thời, chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh (nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Đan) tạm thời giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Đan Trường; chỉ định tạm thời 4 phó hiệu trưởng gồm các bà: Hoàng Thị Hà - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Trường, Trần Thị Quế - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Đan, Đinh Thị Linh Thiều - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Trường, Nguyễn Thị Hương – nguyên Phó hiệu trưởng Trường Mần non Xuân Trường.

Hoài Nam