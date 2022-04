Nghi Xuân khánh thành 6 thư viện trường học và tiếp nhận 388 tủ sách

Những năm gần đây, phong trào xây dựng thư viện trong các trường học ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát triển nhanh, góp phần phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sáng nay (19/4), tại Trường Tiểu học Xuân An, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân tổ chức lễ khánh thành 6 thư viện trường học, trong đó có 3 trường mầm non: Đan Trường, Xuân Hội, Cổ Đạm và 3 trường tiểu học: Xuân An, Cổ Đạm và Xuân Hồng.

Đây là những trường học được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân lựa chọn tham gia dự án xây dựng Thư viện thân thiện do tổ chức Zhinshan Foundation (Tổ chức phi Chính phủ Đài Loan) phối hợp tài trợ năm học 2021- 2022.

Dự án hỗ trợ xây dựng 6 thư viện trường học, mỗi thư viện có trị giá 80 - 100 triệu đồng cùng 388 tủ sách lớp học, trị giá mỗi tủ từ 2 – 2,2 triệu đồng cho 20 trường học (16 trường tiểu học, 4 trường THCS) với tổng nguồn vốn đầu tư 1,42 tỷ đồng. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Xuân An đọc sách tại thư viện của trường.

Dự án do tổ chức Zhinshan Foundation tài trợ bắt đầu thực hiên tại Nghi Xuân từ năm 2020 với 2 thư viện được lắp đặt trại Trường Tiểu học Xuân Lam và Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền. Năm 2021 lắp đặt thêm 1 tủ sách tại Trường Mầm non Xuân Thành. Đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 9 thư viện trường học do Zhinshan Foundation tài trợ được lắp đặt. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Xuân an đọc sách ngoài trời.

Những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thư viện trong trường học. Trong ảnh: Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức Zhinshan Foundation tại Việt Nam Hoàng Trọng Thuỷ giao lưu với các em học sinh Trường Tiểu học Xuân An.

Theo đó, phong trào xây dựng thư viện trong các trường học ở Nghi Xuân phát triển nhanh, mang lại những giá trị thiết thực cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong ảnh: Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức Zhinshan Foundation tại Việt Nam Hoàng Trọng Thuỷ cung cấp cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên Trường Mầm non Đan Trường những thông tin về các dự án do tổ chức này tài trợ.

Đến nay, 100% trường tiểu học (17 trường) trên địa bàn huyện có thư viện được công nhận danh hiệu "Thư viện tiên tiến", trong đó, có 15 thư viện xuất sắc. Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non Đan Trường hướng dẫn các cháu chơi cờ vua.

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức, các nhân đã trao tượng trưng 388 tủ sách lớp học cho 20 trường học ở huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” của huyện Nghi Xuân dành cho với nhà tài trợ.

Đại diện lãnh đạo các trường học tặng hoa Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức Zhinshan Foundation tại Việt Nam, Hoàng Trọng Thuỷ.

