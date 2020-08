Nữ Chủ tịch Công đoàn say mê hoạt động thiện nguyện trên quê hương Nguyễn Du

Tận tâm vì công việc, giàu lòng nhân ái - đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và nhiều người dân dành cho cô giáo Đậu Thị Thắm (SN 1983) - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

Ngoài say mê công tác từ thiện, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Công đoàn trường, 4 năm liền, cô Đậu Thị Thắm còn là giáo viên giỏi cấp huyện.

Năm 2003, cô Đậu Thị Thắm (thôn Trung Vân, xã Xuân Hải) thi đậu vào chuyên ngành Sư phạm Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh. 2 năm sau, tốt nghiệp, cô được phân về giảng dạy tại Trường Mầm non Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Đến năm 2006, cô Thắm chuyển về công tác tại Trường Mầm non Xuân Hải.

Hơn 15 năm công tác trong ngành giáo dục bậc mầm non, dù ở nơi đâu, cô luôn nhận được sự yêu mến của trẻ nhỏ, những người đồng nghiệp và các phụ huynh.

“Cô Thắm là người có chuyên môn giỏi, năng động và có rất nhiều năng khiếu như múa, hát, vẽ… Bên cạnh đó, cô còn là một giáo viên hòa nhã, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp và được mọi người yêu mến” - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hải Nguyễn Thị Linh chia sẻ.

Cô đã tự mình đi kêu gọi vận động được số tiền 50 triệu đồng giúp trường xây dựng khu vui chơi cho trẻ…

Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô Đậu Thị Thắm còn “nổi tiếng” với các hoạt động thiện nguyện.

Với vai trò là một Chủ tịch Công đoàn của Trường Mầm non Xuân Hải, cô Thắm luôn trăn trở với các hoạt động của trường. Khi nhận thấy cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, cô đã mạnh dạn kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ cho nhà trường xây dựng được một khu vui chơi cho trẻ trị giá 75 triệu đồng, giúp các cháu có thêm chỗ vui chơi.

Trong 4 năm làm Chủ tịch Công đoàn trường, cô Thắm đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp được hơn 120 triệu đồng thực hiện các hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn…

Cô Thắm tự tay cắt vải, may 1.000 khẩu trang tặng người dân nghèo trong đợt phòng chống dịch Covid-19 tháng 3 vừa qua.

Tâm sự về “duyên” đến với việc làm từ thiện, cô mỉm cười: “Sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo, tôi thấy quanh mình còn nhiều mảnh đời thiếu may mắn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi khi có gia đình nào trong công đoàn trường hay ở địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi lại đứng ra kêu gọi vận động, giúp họ được phần nào trong cuộc sống”.

Tháng 3 vừa qua, tranh thủ thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, cô Thắm tự mình mua vật liệu cùng con gái may 1.000 khẩu trang và làm hơn 400 mũ chống giọt bắn tặng cho người dân nghèo và các đơn vị trực tiếp tham gia chống dịch. Hành động, tấm lòng của cô không những chia sẻ với người dân khó khăn mà còn góp phần tích cực trong tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước hoàn cảnh khốn cùng của gia đình anh Nguyễn Văn Danh, cô Thắm đã tích cực kêu gọi, trao quà hỗ trợ...

Mới đây, trước hoàn cảnh khốn cùng của gia đình anh Nguyễn Văn Danh và chị Nguyễn Thị Liên (thôn Dương Phòng) khi anh Danh bị tai nạn chấn thương sọ não, cần có tiền chữa trị kịp thời, cô Thắm đã cùng với Uỷ ban MTTQ xã đứng ra kêu gọi đoàn viên công đoàn nhà trường và các tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội giúp đỡ gia đình anh chị.

“Chị Liên phải ở bệnh viện chăm chồng, để lại ở nhà 5 đứa con thơ không ai chăm sóc (đứa bé nhất 5 tháng tuổi, đứa lớn 8 tuổi). Của ít lòng nhiều, số tiền gần 8 triệu đồng tôi kêu gọi được đã kịp thời gửi đến gia đình anh Danh và những đứa trẻ lúc khó khăn. Thương các cháu nhỏ, tôi cũng “chạy qua chạy lại” xem các cháu cần gì, rồi mua sách vở, quyên góp quần áo cũ với mong muốn 5 cháu sau này được bằng bạn, bằng bè” - cô Thắm bộc bạch.

... và thường xuyên đến nhà chăm sóc các cháu nhỏ.

Với nhiều thành tích đạt được trong giảng dạy cũng như hoạt động công đoàn, cô Thắm 4 năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện (từ năm 2016 đến nay); đạt giải xuất sắc chương trình xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm do Phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân tổ chức; có 3 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân Trần Văn Hiền tự hào: “Cô Đậu Thị Thắm – Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải thực sự là một tấm gương sáng trong ngành công đoàn của huyện Nghi Xuân. Cô đã có nhiều hoạt động nổi bật góp phần đưa Công đoàn trường vững mạnh. Năm 2020 này, cô được Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen”.

Đức Đồng