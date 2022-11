Nữ hiệu trưởng học Bác, luôn trăn trở vì sự nghiệp giáo dục

Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cô giáo Phan Thị Quỳnh Trang (SN 1974, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) là tấm gương sáng trong ngành giáo dục huyện nhà.

Dù ở đâu, cương vị nào, cô luôn gần gũi với học sinh và đồng nghiệp

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm trong ngành giáo dục, ý thức được rằng dạy học là nghề cao quý nên từ nhỏ cô Phan Thị Quỳnh Trang đã xác định mục tiêu là nối nghiệp của bố mẹ. Năm 1993, tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Hà Tĩnh, cô được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Thịnh Lộc (Lộc Hà - trước đây thuộc huyện Can Lộc) – ngôi trường khó khăn nhất lúc bấy giờ.

Sau đó, từ năm 1994, cô được phân công giảng dạy ở Trường Tiểu học Xuân An 1 - thị trấn Xuân An rồi về Trường Tiểu học Xuân Viên (Nghi Xuân). Bằng sức trẻ, nhiệt huyết của người giáo viên, cô giáo Trang đã nỗ lực đưa phong trào của trường ngày càng đi lên. Thời điểm đó cũng là giai đoạn mà người giáo viên trẻ Phan Thị Quỳnh Trang phải đương đầu với nhiều khó khăn.

Năm 2014, cô được điều chuyển trở lại làm người “thủ lĩnh” của Trường Tiểu học Xuân Viên.

“Năm 1999, được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Xuân Viên. Nhà xa trường gần 14km, chồng thì đi làm ở Lào, con chỉ mới 10 tháng tuổi nên đối với tôi vô cùng khó khăn. Có lúc, tôi đã định nghỉ dạy để kinh doanh cùng chồng. Nhưng được sự động viên của gia đình, nhất là tình cảm của những em học sinh trên vùng đất hiếu học Xuân Viên đã làm tôi thêm nghị lực, cố gắng hơn” - cô giáo Phan Thị Quỳnh Trang nhớ lại.

Với sự nỗ lực của mình, cô giáo Trang đã trở thành giáo viên chủ chốt của ngành lúc bấy giờ. Năm 2005, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và điều chuyển về công tác lại tại Trường Tiểu học Xuân An 1 - thị trấn Xuân An, đến năm 2009 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Những năm đó, Tiểu học Xuân An 1 là trường duy nhất trên địa bàn huyện Nghi Xuân 4 năm liền tham gia tốt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 4 năm liền đều đạt giải cấp huyện, tỉnh và giải quốc gia. Năm 2013, cô là người phụ trách sản phẩm dự thi “Sa bàn an toàn giao thông” đạt giải nhì cấp tỉnh, giải nhì quốc gia, được tham gia triển lãm tại Malaysia và vinh dự giành huy chương vàng. Năm 2013, cô là người duy nhất đại diện cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh nhận bằng khen của Bộ Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam…

Năm 2014, cô được điều chuyển trở lại làm “thủ lĩnh” của Trường Tiểu học Xuân Viên. Dưới sự dìu dắt của nhà giáo Phan Thị Quỳnh Trang, tập thể Trường Tiểu học Xuân Viên đã có nhiều bứt phá.

Từ ngôi trường xếp ở bậc trung bình của huyện, sau 2 năm, trường đã vươn lên xếp thứ nhất. Từ đó đến nay, trường liên tục xếp tốp đầu của huyện. Nhà trường đã được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2 cờ thi đua và 4 bằng khen của UBND tỉnh và nhiều danh hiệu khác.

Đến nay, cô Trang còn 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Cô Phan Thị Quỳnh Trang cho biết : “Dù ở cương vị nào, bản thân luôn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác từ những điều nhỏ nhất. Với trách nhiệm là người đứng đầu, mình luôn phải nêu gương có như vậy thì mới tạo nên được một tập thể vững mạnh. Ngay từ khi về tiếp nhận hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Xuân Viên, tôi luôn làm sao để đưa các phong trào và hoạt động dạy học đi lên. Với khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” – từ đó động viên cán bộ, giáo viên làm việc với tinh thần, trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu chứ không vì thành tích. Nhà trường còn đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức giáo dục để nâng cao kiến thức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa… nhờ đó, trường đã có nhiều thay đổi tích cực”.

Cô giáo Lê Thị Khang – Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Viên bày tỏ: “Cô Phan Thị Quỳnh Trang là người hiệu trưởng mẫu mực, năng động, tâm huyết với nghề. Trong chuyên môn, cô luôn sâu sát, sẵn sàng hỗ trợ khi giáo viên cần. Trong cuộc sống thì luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên. Cô Trang là hình mẫu để mọi người trong trường tin tưởng và phấn đấu nhiều hơn”.

Với những cống hiến của mình, cô Phan Thị Quỳnh Trang vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Bà Đinh Thị Lan Hương - Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nghi Xuân cho hay: “Hiệu trưởng Phan Thị Quỳnh Trang là người đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển của giáo dục huyện nhà thời gian qua. Dù ở môi trường nào, cô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, phụ huynh. Dưới sự dìu dắt của cô, Trường Tiểu học Xuân Viên luôn giữ vững thành tích cao, là trường tốp đầu bậc tiểu học huyện nhà”.

