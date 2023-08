Tiếp tục xây dựng môi trường hạnh phúc, an toàn cho trẻ mầm non

Năm học 2023 - 2024, giáo dục mầm non Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo hướng mở...

Sáng 17/8, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023- 2024 bậc học mầm non.

Năm học 2022 - 2023, Hà Tĩnh có gần 18.600 học sinh mầm non học tại 234 trường công lập, 21 trường ngoài công lập và 111 nhóm trẻ độc lập.

Năm học vừa qua, các trường đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ…

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mầm non đến trường đạt 64,4%, trong đó, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; 4 tuổi đạt 99,4%; 3 tuổi 89%...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên khai mạc hội nghị.

Các trường cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc gắn với xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ; công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được nâng cao; 100% cơ sở giáo dục đều tổ chức cho trẻ ăn bán trú; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm so với đầu năm học.

Để nâng cao chất lượng giáo dục nuôi dạy trẻ, ngành đã chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học… Đó là động lực để các nhà trường thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình bậc học mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng - chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tham luận nội dung: ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn làm rõ những hạn chế, tồn tại trong năm học vừa qua. Đó là những khó khăn trong công tác phát triển mạng lưới giáo dục ngoài công lập; công tác xã hội hóa; vấn đề thiếu giáo viên… đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Với chủ đề: “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” gắn với việc nâng cao chất lượng chuyên đề: xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025, trong năm học mới, giáo dục mầm non Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non gắn với lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện.

Tham mưu địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan trường học; xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo hướng mở; phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo trong những năm học tới. …

Anh Thư