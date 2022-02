Trao tặng 150 máy tính bảng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Sáng 24/2, Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng và sim 4G cho 150 học sinh với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí mua máy tính bảng do Ủy ban MTTQ huyện Phòng GD&ĐT quyên góp từ các nhà hảo tâm và sim 4G do Vinaphone Can Lộc tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.