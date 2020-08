Trẻ em Hà Tĩnh háo hức với sách mới, áo mới chờ ngày tới trường

Mùa thu sang cũng là lúc ngày tựu trường gần kề. Dù miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay vùng nông thôn của Hà Tĩnh, trẻ em đều nôn nao chuẩn bị sách, áo chào đón năm học mới.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức, mong chờ sách, áo mới mỗi độ thu về của những ngày thơ bé. Đó là những ngày mà kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, còn ngày tựu trường thì đang đến thật gần.

Chị em tôi theo mẹ đi trên con đường đê gập ghềnh dẫn lối vào chợ. Đi hết các sạp vải, ướm thử mãi rồi hai chị em cũng chọn được cho mình miếng vải trắng để may áo, vải xanh tím than may quần.

Mùa hè sắp kết thúc là thời điểm phụ huynh chuẩn bị sách áo mới cho con. (Ảnh Ngân Giang).

Trên đường về, mẹ đưa chúng tôi ghé vào tiệm may nhà cô Đào ở xóm bên. Cô cầm xấp vải lên xem rồi mang thước dây ra đo cho chị em tôi. “Chà, năm nay lớn tướng cả rồi nhỉ? Thế này thì mẹ tốn vải đây!” - câu nói quen thuộc cô vẫn thường đùa chúng tôi mỗi lần ghi số đo vào cuốn sổ chi chít những ký hiệu. Và sau đó là những ngày dài háo hức của chị em tôi mong ngóng đến hẹn trả quần áo mới.

Để chuẩn bị cho ngày tựu trường không thể thiếu sách vở, bút mực. Tôi nhớ ngày ấy, năm học mới, trẻ con ở quê tôi chỉ phải mua vở và một ít đồ dùng học tập; rất ít khi phải mua sách giáo khoa mới. Các anh chị lớn dùng rồi để lại cho em, hàng xóm để lại cho nhau. Dù là sách cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận nên qua nhiều lứa học trò, sách vẫn còn dùng tốt.

Chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới luôn mang đến niềm vui, sự háo hức cho con trẻ.

Những đứa trẻ trong xóm thường rủ nhau mang giấy báo cũ, bìa nilon, nhãn vở và kéo, keo dán ra khoảng sân trước cửa nhà tôi cùng nhau “tân trang” sách vở. Đứa cắt báo, bìa nilon, đứa bọc sách vở, đứa dán nhãn; đứa nào chữ đẹp thì được phân công viết nhãn vở cho cả nhóm… Nhộn nhịp và xôn xao như một “xưởng sản xuất” thu nhỏ vậy!

Ngày tựu trường, ai cũng xúng xính quần áo, tinh tươm sách vở, lòng ngập tràn niềm háo hức bước vào năm học mới. Niềm vui ấy cho đến hôm nay vẫn vẹn nguyên khi tôi cùng con trai chuẩn bị sách bút mới cho ngày tựu trường đang đến gần.

Xúng xính quần áo mới, tinh tươm sách vở, các bạn nhỏ tự tin bước vào năm học mới. Ảnh tư liệu

Ngày nay, cuộc sống đủ đầy hơn, trẻ con hầu như đều được bố mẹ mua sắm sách vở, đồ dùng học tập mới. Thậm chí, dịch vụ cung cấp trọn gói đã phát triển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Nhưng có lẽ không vì thế mà bọn trẻ vơi đi niềm vui được lần giở từng trang sách thơm mùi giấy mới, được khoác lên mình bộ đồng phục mang hình ảnh đặc trưng của trường.

Đằng sau niềm vui sách áo mới của những đứa trẻ, đâu đó vẫn còn nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh khi năm học mới bắt đầu. Chật vật với cuộc sống mưu sinh nên khoản học phí, tiền sách vở, quần áo mới cho con là gánh nặng đối với không ít gia đình, đặc biệt là những gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể giúp trẻ em nghèo vững bước trên con đường đến trường. (Trong ảnh: Đồn Biên phòng Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh trao xe đạp cho học sinh nghèo).

Chia sẻ với những khó khăn đó, hiện nay, nhiều tổ chức, đoàn thể đã mang đến các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo đến trường. Những phần quà, những suất học bổng được trao gửi đã “nâng bước”, tiếp thêm động lực cho các em vững tin bước vào năm học mới, để đưa trẻ nào cũng được tận hưởng niềm vui: “Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội”…

Minh Khánh