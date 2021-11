Tuyển dụng giáo viên ở Hà Tĩnh: Khối tiểu học “ngóng” hồ sơ!

Năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh được tuyển dụng 770 chỉ tiêu viên chức giáo dục ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nên việc tuyển dụng giáo viên tiểu học ở nhiều địa phương khó đạt chỉ tiêu đề ra.

Ngay sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương để các địa phương tổ chức tuyển dụng 209 giáo viên mầm non, 514 giáo viên tiểu học và 47 giáo viên THCS còn thiếu so với biên chế được giao, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã nhanh chóng triển khai thực hiện.

Việc tuyển dụng giáo viên ở Nghi Xuân được triển khai vào cuối tháng 10.

Dẫu chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn toàn tỉnh nhưng qua tìm hiểu thực tế cho thấy, việc tuyển dụng ở nhiều địa phương gặp khó khăn do thiếu nguồn giáo viên tiểu học.

Tại Nghi Xuân, từ tháng 8, huyện đã đăng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút nguồn tuyển, nhưng sau 2 tháng tiến hành các thủ tục, số hồ sơ có nguyện vọng thi tuyển vào vị trí giáo viên văn hóa tiểu học ở Nghi Xuân vẫn chưa đạt một nửa so với nhu cầu.

Thầy Vũ Minh Thiện - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân cho biết: “Theo chủ trương của tỉnh, năm học 2021 - 2022, Nghi Xuân được tuyển bổ sung 78 giáo viên, trong đó có 69 chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học. Mặc dù địa phương và phòng GD&ĐT đã sớm tuyên truyền tuyển dụng nhưng chỉ có 28 hồ sơ có nhu cầu tuyển vị trí giáo viên văn hóa tiểu học và đến ngày dự tuyển thì chỉ còn lại 17 người tham gia. Vì vậy, việc tuyển chọn đủ chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học không thể thực hiện được”.

Tương tự, năm nay, huyện Can Lộc có 47 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, trong đó có 37 chỉ tiêu văn hóa nhưng chỉ có 25 hồ sơ tuyển dụng vị trí này và đến ngày tổ chức ôn tập cho các thí sinh thì chỉ còn lại 15 người tham gia; huyện Cẩm Xuyên tuyển 72 chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học nhưng chỉ có 53 thí sinh dự thi; huyện Đức Thọ tuyển 17 chỉ tiêu nhưng chỉ có 7 thí sinh dự thi...

Thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên tại huyện Kỳ Anh

Bên cạnh việc thiếu nguồn, ở nhiều địa phương còn xuất hiện tình trạng hồ sơ ảo do các địa bàn cùng đồng loạt tổ chức việc thi tuyển. “Năm học này, huyện Kỳ Anh tuyển dụng 72 chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học. Ban đầu, chúng tôi nhận được 139 hồ sơ thí sinh đăng ký đến từ các huyện, thị trên địa bàn và các tỉnh lân cận, tuy nhiên, đến lúc dự thi chỉ còn 73 thí sinh tham gia” - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh Đinh Sỹ Quân chia sẻ.

Theo thông tin của các phòng GD&ĐT, việc thiếu nguồn nhân lực trong tuyển dụng giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh đã diễn ra từ vài năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do một thời gian khá dài, Hà Tĩnh không tuyển dụng giáo viên nên ngày càng ít học sinh có nguyện vọng thi vào các trường sư phạm. Trong khi đó, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra tại tất cả các địa phương với số lượng lớn.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển giáo viên tại huyện Hương Khê.

Khác với bậc tiểu học, việc tuyển dụng giáo viên mầm non và THCS ở nhiều địa phương năm nay có dấu hiệu khả quan hơn. Tại thành phố Hà Tĩnh, bậc mầm non có 54 hồ sơ/11 chỉ tiêu, bậc THCS có 30 hồ sơ/5 chỉ tiêu; thị xã Kỳ Anh, bậc mầm non có 72 hồ sơ/14 chỉ tiêu, THCS có 56 hồ sơ/12 chỉ tiêu; huyện Thạch Hà (không có chỉ tiêu THCS), bậc mầm non có 155 hồ sơ/45 chỉ tiêu; huyện Can Lộc (không có chỉ tiêu THCS), bậc mầm non có 70 hồ sơ/5 chỉ tiêu...

Theo thống kê của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh, số lượng hồ sơ gia tăng chủ yếu là nhờ thu hút nguồn nhân lực từ các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Quảng Bình. Việc gia tăng số lượng hồ sơ đăng ký thi tuyển giáo viên ở bậc mầm non, THCS đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong lựa chọn những giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng nhu cầu dạy học tại các nhà trường.

Đến thời điểm này, việc tuyển dụng giáo viên đã được các địa phương triển khai thực hiện khá kịp thời theo đúng quy trình và thời gian quy định. Trước thực trạng thiếu nguồn nhân lực, việc tuyển giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học khó đạt chỉ tiêu đề ra, vì thế, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu tỉnh tuyển đủ số giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao ở năm học tiếp theo.

Qua khảo sát từ các địa phương, năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT đã đưa ra dự báo nhu cầu giáo viên các năm tiếp theo. Theo đó, đến năm học 2025 - 2026, Hà Tĩnh thiếu 2.545 giáo viên, nhiều nhất là bậc mầm non với 1.114 người, tiểu học 988 người... Đây là căn cứ quan trọng để học sinh Hà Tĩnh cân nhắc trong lựa chọn ngành, nghề, đáp ứng nhu cầu thực tế và cũng là giải pháp bền vững trong việc giải quyết tình trạng thiếu nguồn giáo viên trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường

Anh Thư