Vì sao ngành giáo dục tiểu học và mầm non Đại học Hà Tĩnh trở nên “hot”?

Trường Đại học Hà Tĩnh đang có một mùa tuyển sinh khá bận rộn, đặc biệt ngành giáo dục tiểu học và mầm non trở nên “hot” khi số hồ sơ nguyện vọng 1 tăng gần gấp đôi so với chỉ tiêu.

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hà - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Trong số 22 mã ngành của trường, năm nay Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non có chỉ tiêu tuyển sinh lớn nhất (giáo dục tiểu học 250, mầm non 181). Điều đáng mừng là cả 2 mã ngành này đều có sự gia tăng đột biến về nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Cụ thể, nguyện vọng 1 của sư phạm tiểu học có hơn 400 em, mầm non hơn 250 em, đó là con số chưa từng có trong những năm gần đây” .

Cũng theo thông tin từ Phòng Đào tạo, nguyên nhân khiến ngành giáo dục tiểu học và mầm non ở Hà Tĩnh bỗng nhiên “hot” là do nhu cầu về nguồn nhân lực của tỉnh. 3 năm về trước, Hà Tĩnh hầu như không tuyển dụng giáo viên, cho nên chỉ tiêu các ngành sư phạm chỉ khoảng 10 người/ngành, điểm chuẩn hạ xuống mức thấp nhất nhưng để tuyển sinh đạt chỉ tiêu cũng rất khó.

Sinh viên ngành sư phạm tiến hành nhập học tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trong 2 năm trở lại đây, khi số lượng giáo viên tiểu học và mầm non ở Hà Tĩnh thiếu, nhu cầu tuyển dụng cao nhưng không có nguồn, các mã ngành nói trên ngày càng được sự quan tâm của nhiều thí sinh.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố số liệu dự báo nhu cầu giáo viên từ năm học 2021-2022 đến những năm tiếp theo. Theo đó, dự báo đến năm học 2025 - 2026, Hà Tĩnh thiếu 2.545 giáo viên, nhiều nhất là bậc mầm non với 1.114 người, tiểu học 988 người.

Thầy giáo Biện Văn Quyền, Bí thư Đoàn trường, giảng viên Khoa Sư phạm cho rằng: “Việc đưa ra số liệu dự báo nguồn nhân lực cũng là căn cứ quan trọng mang tính thuyết phục cao, hỗ trợ nhà trường trong công tác tư vấn, hướng nghiệp, quảng bá tuyển sinh. Và điều đó thể hiện rõ nhất ở số lượng sinh viên đăng ký vào 2 khoa: Sư phạm tiểu học, Sư phạm mầm non trong năm nay”.

Nguyên nhân khiến sinh viên vào ngành sư phạm tăng là nhờ chính sách ưu đãi và nhu cầu việc làm lớn.

Cùng với những lợi thế nói trên, ngành sư phạm tăng độ “hot” còn bởi sinh viên học chuyên ngành này được miễn giảm học phí. Ngoài ra, tân sinh viên sư phạm còn có cơ hội nhận thêm mỗi tháng 3,6 triệu đồng sinh hoạt phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Việc giảm áp lực về kinh tế và cơ hội việc làm đã khiến nhiều sinh viên đăng ký nguyện vọng vào sư phạm. Tiến sỹ Hoàng Ngọc Hà

Theo thông báo của Trường Đại học Hà Tĩnh, điểm chuẩn vào ngành sư phạm năm nay là 19, nhưng nhìn chung số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Khoa Sư phạm có điểm đầu vào khá cao. Trong số 53 thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên đăng ký vào các mã ngành đại học thì Khoa Sư phạm có tới 29 người.

Lợi thế của sinh viên ngành sư phạm ở Đại học Hà Tĩnh là trường có đa cấp học, nên sinh viên có điều kiện để thực hành. (Ảnh: Giờ thực hành của học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Đại học Hà Tĩnh).

Em Lê Nguyễn Khánh Vy, tân sinh viên Khoa Sư phạm tiểu học, thí sinh có tổng điểm đầu vào 27,42 điểm (Văn 9, Địa lý 8,92, Giáo dục công dân 9,50) cho biết: “Em chọn ngành sư phạm tiểu học Đại học Hà Tĩnh bởi trường gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại, chi phí học tập được miễn giảm. Thêm vào đó, nhu cầu tuyển dụng ngành tiểu học đang dồi dào, cơ hội việc làm lớn nên em hầu như không đắn đo khi đưa ra quyết định này”.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có số liệu thống kê về số lượng thí sinh Hà Tĩnh có nguyện vọng đăng ký vào ngành sư phạm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế từ các trường THPT cho thấy, qua công tác định hướng nghề nghiệp, số học sinh đăng ký nguyện vọng vào sư phạm có xu hướng gia tăng. Riêng tại Trường Đại học Hà Tĩnh, phần lớn thí sinh đăng ký nguyện vọng ngành sư phạm chủ yếu là sinh viên trên địa bàn tỉnh.

UBND thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng 49 viên chức giáo dục UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 49 giáo viên năm học 2021 - 2022, như sau: Giáo viên mầm non 11 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 33 chỉ tiêu, trong đó: giáo viên văn hóa 28 chỉ tiêu, giáo viên thể dục 5 chỉ tiêu; giáo viên THCS: 5 chỉ tiêu.

Huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng 111 chỉ tiêu giáo viên Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng 111 chỉ tiêu viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau: Giáo viên Mầm non hạng III: 35 chỉ tiêu; Giáo viên văn hóa Tiểu học hạng III: 72 chỉ tiêu; Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 04 chỉ tiêu, trong đó: giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu, giáo viên Ngữ văn: 03 chỉ tiêu.

