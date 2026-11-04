Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Ba Lan kỷ niệm 5 năm thành lập

Chương trình do Ban Chấp hành Hội đồng hương Hà Tĩnh tổ chức, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Hội người Việt Nam tại Ba Lan cùng đại diện các hội đoàn trong cộng đồng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, vui tươi, thấm đượm tình đồng hương.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Ba Lan đã điểm lại những hoạt động nổi bật của hội trong 5 năm qua. Trong đó, đáng chú ý là các hoạt động hỗ trợ bà con gặp khó khăn, nhất là những người bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Marywilska 44 vào tháng 5/2024. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên, khích lệ con em người Hà Tĩnh nỗ lực học tập, rèn luyện.

Thời gian tới, hội xác định tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan; đồng thời duy trì các hoạt động hướng về quê hương Hà Tĩnh, góp phần vun đắp tình cảm và kết nối những người con xa quê.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan ghi nhận những hoạt động tích cực của hội, đồng thời chúc hội tiếp tục phát triển, quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ, hỗ trợ bà con hòa nhập với xã hội nước sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Dịp này, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Ba Lan đã khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong năm học vừa qua; trao quà động viên một tác giả trẻ có tác phẩm phim về Hà Tĩnh. Chương trình còn diễn ra nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết các thành viên trong cộng đồng.