Khí thế những ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Trường Lưu

Những ngày này, người dân thôn Đông Tây, xã Trường Lưu tích cực vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang các công trình công cộng. Hưởng ứng đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới (từ 15/9 - 15/12/2026), thôn đã huy động hơn 600 ngày công sửa sang cổng làng, nhà văn hóa, làm kênh thoát nước và khôi phục 1,2km đường điện chiếu sáng.

Người dân ở các thôn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Ông Nguyễn Quốc Phú - Trưởng thôn Đông Tây chia sẻ: “Đợt cao điểm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích người dân chủ động tham gia các phần việc chung. Bà con không chỉ đóng góp ngày công chỉnh trang đường làng, ngõ xóm mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình công cộng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Không chỉ chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, người dân Đông Tây còn chú trọng cải tạo vườn hộ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Toàn thôn hiện có 23 vườn mẫu được quy hoạch, cải tạo, nâng cấp theo các tiêu chí mới. Với diện tích khoảng 2.000m², vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Sỹ Chín đã đạt chuẩn từ năm 2020. Trước sự thay đổi của điều kiện sản xuất, ông chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bổ sung cây ăn quả và tận dụng tốt diện tích mặt nước để nuôi cá leo, cá chim.

Ông Nguyễn Sỹ Chín - thôn Đông Tây chia sẻ: “Việc điều chỉnh cây trồng, vật nuôi giúp khu vườn đa dạng hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hiện, vườn mang lại nguồn thu khoảng 60 triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Cùng với thôn Đông Tây, các thôn trên địa bàn Trường Lưu đều tích cực hưởng ứng đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm, mỗi thôn tổ chức ít nhất hai cuộc ra quân mỗi tuần theo chủ đề, chủ điểm, đồng thời duy trì các phần việc phù hợp hằng ngày. Bên cạnh chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, địa phương chú trọng cải tạo vườn hộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư NTM, từng bước đưa phong trào đi vào nền nếp.

Trường Lưu ra mắt mô hình chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ.

Ông Nguyễn Huy Minh - thôn Trường Lưu chia sẻ: “Theo tôi, điều quan trọng là mỗi gia đình cần chủ động giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang vườn nhà và thực hiện tốt các phần việc đã thống nhất trong thôn. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, xây dựng NTM sẽ trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi người”.

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, Trường Lưu chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để tạo nền tảng duy trì các tiêu chí NTM. Trong đợt cao điểm, xã đặt mục tiêu xây dựng 7 mô hình kinh tế mới, tập trung vào trồng ngô ngọt, cây dược liệu và chăn nuôi gà, lợn. Các mô hình được định hướng phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng đầu tư của từng hộ và nhu cầu thị trường, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh phát triển sinh kế, sự đồng thuận của người dân trong hiến đất, giải phóng mặt bằng cũng góp phần tạo chuyển biến trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Tại thôn Phúc Lộc, chị Phạm Thị Vệ tự nguyện hiến 330m² đất nông nghiệp để mở tuyến đường kết nối thôn Phúc Lộc với Thường Nga. Cùng với chị Vệ, 8 hộ dân khác cũng đồng thuận hiến khoảng 3.500m² đất, tạo mặt bằng thi công tuyến đường dài 1,7km, tổng mức đầu tư 7,4 tỷ đồng. Công trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Chị Phạm Thị Vệ - thôn Phúc Lộc chia sẻ: “Chúng tôi tự nguyện hiến đất vì nhận thấy tuyến đường mở rộng sẽ mang lại lợi ích chung. Đường sá thuận tiện giúp người dân đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, góp phần nâng cao đời sống. Vì vậy, gia đình tôi sẵn lòng đóng góp để quê hương ngày càng đổi mới”.

Trường Lưu tập trung chuyển đổi ruộng đất lần 3, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả canh tác.

Tại thôn Bình Hà, tinh thần đồng thuận tiếp tục được phát huy khi triển khai mở rộng tuyến đường trục thôn dài 1,5km. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của chi bộ và cán bộ thôn, 6 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 160m² đất, tháo dỡ bờ rào và các công trình liên quan để bàn giao mặt bằng thi công. Những đóng góp thiết thực ấy không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng mà còn khẳng định vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức mạnh cộng đồng để quê hương ngày càng phát triển.

Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm xây dựng NTM, xã Trường Lưu đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong mục tiêu xây dựng 85 nhà sạch, vườn đẹp, toàn xã đã hoàn thành 61 nhà; thực hiện 35/48 tuyến đường tự quản, củng cố 65 vườn mẫu và xây dựng 4/7 mô hình kinh tế mới. Đặc biệt, toàn xã có hơn 2.300 lượt người đã tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang trên 65 km đường giao thông, góp phần tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư.

Các tổ chức đoàn thể ra mắt mô hình nhà sạch - vườn đẹp, tuyến đường thanh niên tự quản.

Ông Mai Khắc Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết: “Những kết quả bước đầu cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng NTM. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các thôn đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại, gắn chỉnh trang cảnh quan với phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, đồng thời duy trì công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tạo chuyển biến bền vững từ mỗi gia đình, khu dân cư”.

Đích đến của đợt cao điểm 90 ngày xây dựng NTM ở Trường Lưu không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu đề ra mà còn duy trì những kết quả đạt được, hình thành nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với sự chủ động, đồng lòng của người dân qua những việc làm thiết thực, diện mạo nông thôn Trường Lưu đang ngày càng khởi sắc.